TAURON zorganizował pierwsze z cyklu spotkań z potencjalnymi kontrahentami Grupy TAURON. Blisko 200 przedstawicieli z ponad 120 firm z całej Polski wzięło udział w Dniu otwartych drzwi dla Wykonawcy, który odbył się 15 lutego w spółce TAURON Ciepło w Katowicach. Celem tej nowej formy komunikacji z otoczeniem rynkowym jest poprawa przepływu informacji z kontrahentami oraz efektywne zapoznanie ich z procedurami przetargowymi.

Potencjał zakupowy Grupy TAURON to ponad 5000 przetargów rocznie w ponad 500 kategoriach zakupowych. W oparciu o elektroniczną Platformę Zakupową Grupy TAURON od 2013 roku przeprowadzono około 20 000 postępowań, które pozwoliły na wyłonienie kontrahentów spełniających oczekiwania Grupy. Łącznie przeprowadzonych zostało 10 000 aukcji elektronicznych oraz 16 000 postępowań elektronicznych. Na Platformie zarejestrowanych zostało 21500 kontrahentów oraz 14 000 kont zewnętrznych użytkowników, które umożliwiają udział w postępowaniach oraz aukcjach elektronicznych.

Obszar zakupów jest bardzo ważnym dla Grupy TAURON, gdyż jego efektywność operacyjna przekłada się w bezpośredni sposób na wyniki finansowe i wskaźniki ekonomiczne TAURONA. Wartość oszczędności wygenerowanych do tej pory w TAURON w wyniku przeprowadzonych aukcji elektronicznych za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej to prawie 250 mln zł. Poprzez działania mające na celu intensyfikację prowadzenia aukcji elektronicznych oszczędności z tego tytułu w ostatnim roku wzrosły trzykrotnie w porównaniu do roku 2015. Poprzez cykl spotkań z potencjalnymi kontrahentami chcemy otworzyć się na aktywny dialog z rynkiem - posłuchać tego, jakie są oczekiwania naszych partnerów wobec procesów przetargowych organizowanych przez spółki Grupy TAURON – podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia