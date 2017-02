W 2016 r. eksport – według wstępnych danych – wyniósł w cenach bieżących 798.199,1 mln zł, a import 777.539,2 mln zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dodatnie saldo wyniosło 20.659,9 mln zł w stosunku do 9.862,5 mln zł w 2015 r. W porównaniu z 2015 r. eksport wzrósł o 6,3 proc., a import był wyższy o 4,9 proc.

Jak informuje GUS, wartość eksportu w dolarach USA wyniosła 203.725,2 mln USD, a importu 198.421,2 mln USD (eksport wzrósł o 1,7 proc., a import 0,4 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 5.304,0 mln USD (w 2015 roku 2.660,7 mln USD). Wartość eksportu w euro wyniosła 183.633,9 mln EUR, a importu 178.873,9 mln EUR (wzrost w eksporcie o 2,3 proc., a w imporcie o 0,9 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 4.760,0 mln EUR wobec 2.345,3 mln EUR w 2015 roku.

Po dwunastu miesiącach 2016 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, czyli do Szwecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji, Włoch, Francji, Czech, na Węgry oraz do Wielkiej Brytanii, a importu – z Belgii, ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, Chin, Czech, Niemiec, Holandii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Spadek importu odnotowano w wymianie z Rosją. Obroty z dziesięcioma najważniejszymi naszymi partnerami handlowymi stanowiły 66,4 proc. eksportu (w 2015 r. – 66,2 proc.) oraz 66,1 proc. importu ogółem (wobec 66,0 proc. w 2015 r.) - napisano w komunikacie GUS.