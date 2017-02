Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 280 mln zł na pożyczki dla przedsiębiorstw, które będą inwestować w projekty służące poprawie jakości środowiska - poinformował w środę NFOŚiGW.

Przedsiębiorcy - w ramach programu E-Kumulator - mogą otrzymać z NFOŚiGW pożyczkę w wysokości od 1 mln zł do 90 mln zł, czyli "do 75 proc. kosztów kwalifikowanych" na cztery rodzaje projektów.

Chodzi o projekty dotyczące budowy, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzących do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych); przedsięwzięć, których celem jest zmniejszenie szkodliwych emisji do atmosfery; programów służących poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW; przedsięwzięć mających wpływ na poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (niezwiązanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).

Jak poinformowano w komunikacie NFOŚiGW, przedsiębiorcy zainteresowani programem mogą liczyć także na wsparcie w przygotowaniu wniosków. NFOŚiGW ma przygotować odpowiednie szkolenia na przełomie I i II kwartału br.

Nabór nowych wniosków do programu rusza 20 lutego tego roku. Dotąd w ramach programu "Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu" podpisano dziewięć umów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 426 mln zł.

SzSz(PAP)