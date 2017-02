Po połączeniu z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW) Polska Grupa Górnicza (PGG) w latach 2017-2018 będzie wymagała inwestycji wartych ponad 3 mld zł - poinformował w środę w Katowicach minister energii Krzysztof Tchórzewski.

W opinii ministra 1 mld zł przewidywanego dla powiększonej PGG dokapitalizowania wystarczy, by zaspokoić potrzeby Grupy w tym zakresie.

Minister uczestniczył w środę na Śląsku w rozmowach na temat kształtu porozumienia społecznego, którego zawarcie ma poprzedzić planowane na 1 kwietnia połączenie PGG i KHW. Kolejne rozmowy ze stroną społeczną obu firm wstępnie zaplanowano na przyszły tydzień. Minister liczy, że wówczas uda się doprowadzić do porozumienia, by móc rozpocząć dalsze, wymagające około miesiąca czasu, procedury związane z łączeniem spółek.

Tak naprawdę w pierwszych trzech dniach przyszłego tygodnia - jeżeli chcemy dotrzymać terminu końca marca - musimy to porozumienie sprecyzować - powiedział minister, przypominając, że procedury administracyjne związane z połączeniem są czasochłonne. Stąd intencja, aby doprowadzić do porozumienia ze stroną społeczną już w przyszłym tygodniu, a najdalej przed końcem lutego.

Wcześniej szczegółami ma zająć się zespół roboczy.

Pracujemy nad zapisami porozumienia, które pozwoli na połączenie obu spółek i wypracowanie formuły, która da możliwość funkcjonowania w przyszłości - i to w miarę szybkiej przyszłości - żeby ta nowa spółka, PGG połączone z KHW, mogła dobrze funkcjonować" - powiedział dziennikarzom Tchórzewski po spotkaniu w holdingu, a przed rozmowami w PGG.

Komentując rozbieżności w rozmowach ze związkowcami Tchórzewski ocenił, że dotyczą one "wszystkiego", jednak postawa zarządu i strony społecznej KHW wskazuje, że wszystkie strony "podzielają wspólne zatroskanie sytuacją" zadłużonego holdingu i mają wolę doprowadzenia do tego, by polskie górnictwo było rentowne oraz trwale, a nie jedynie przez jakiś czas, działało na zdrowych zasadach. Górnictwo - jak mówił minister - musi być dobrze zorganizowane, by zapewnić paliwo dla krajowej energetyki opartej na węglu, która decyzją rządu będzie rozwijana.

Związkowcom z holdingu zależy przede wszystkim na gwarancji zatrudnienia oraz utrzymaniu wysokości wynagrodzenia pracowników. W przedłożonym związkom w ubiegłym tygodniu projekcie znalazł się m.in. zapis przewidujący zgodę związków na rozwiązanie układu zbiorowego pracy w holdingu i przejście pracowników KHW na zasady obowiązujące w PGG. Pytany, czy ta propozycja nadal jest aktualna, Tchórzewski powiedział, że rozważany jest okres przejściowy w zakresie regulacji pracowniczych.

Załoga, reprezentujące ją związki zawodowe, są psychicznie związani z pewnymi formułami; ja to rozumiem, że wychodzenie na inne rozwiązania jest bardzo trudne. Tak że myślimy nad jakimś okresem przejściowym - powiedział szef resortu energii.

W kwestionowanym przez związki projekcie porozumienia była również mowa o przeniesieniu części katowickiej kopalni Wieczorek (tzw. Wieczorek 1) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) jeszcze przed połączeniem KHW i PGG. "Nie ma takiej potrzeby" - powiedział w środę pytany o to minister.

Związkowcy z KHW mówili wcześniej, że ich zdaniem w porozumieniu w ogóle nie powinno być mowy o przenoszeniu kopalń do SRK; zgodnie z projektem, ma tam trafić katowicka kopalnia Wieczorek (jej złoże ma być wybrane dzięki infrastrukturze sąsiedniej kopalni) oraz ruch Śląsk, czyli rudzka część katowickiej kopalni Wujek. Wraz z majątkiem do SRK miałoby przejść w sumie ok. 2,2 tys. pracowników zatrudniającego ok. 13 tys. osób KHW, by tam skorzystać z osłon socjalnych.

Odnosząc się do przebiegu rozmów Tchórzewski powiedział, że prowadzone negocjacje wpływają na zmiany w pierwotnym projekcie porozumienia, natomiast zespół roboczy w najbliższych dniach ma zająć się weryfikacją niektórych danych, kwestionowanych przez związki zawodowe.

Minister przypomniał, że zadłużony na ok. 2,5 mld zł holding nie byłby w stanie samodzielnie wyjść na prostą. Po integracji z PGG ma nastąpić szacowane na 1 mld zł dokapitalizowanie powiększonej firmy, która do końca przyszłego roku potrzebuje inwestycji za ponad 3 mld zł. "To jest duże wyzwanie" - ocenił minister. Dodał, że inwestycje w latach 2017-2018 są potrzebne, aby spółka mogła działać - jak mówił - "z odpowiednim rozmachem".

Pytany o podnoszone przez związkowców zarzuty, dotyczące nieprawidłowości w KHW w minionych latach (chodzi o opiewające na duże kwoty faktury za usługi doradcze) Tchórzewski przypomniał, że przeprowadzone w spółkach węglowych audyty opisały tego typu działania. "W takich sprawach są w Polsce odpowiednie służby, które się takim sprawami zajmują" - powiedział Tchórzewski, wskazując, że ocena, czy doszło do przestępstwa, nie należy do ministra energii. Sprawę bada zespół kontroli Ministerstwa Energii, który ma m.in. rekomendować, czy fakturami powinny zająć się organy zewnętrzne.

Zgodnie z intencją resortu energii, zbycie aktywów (w tym wszystkich kopalń i ruchów) KHW na rzecz PGG ma nastąpić 1 kwietnia. Wcześniej, oprócz porozumienia społecznego, powinny być wynegocjowane z bankami nowe warunki spłaty zasłużenia holdingu - chodzi o wydłużenie okresu spłaty oraz zamianę części zobowiązań na udziały w powiększonej PGG.

PAP SzSz