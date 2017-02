Przełomowym okresem dla mobilizacji środków w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju będą pierwsze dwa kwartały tego roku - oceniła w rozmowie z PAP wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W pierwszej kolejności ruszą inwestycje infrastrukturalne, m.in drogowe i kolejowe.

Według resortu "kontraktacja środków unijnych w tym zakresie dynamicznie postępuje".

Jak podkreśliła Emilewicz, niezależnie od przebiegu formalnej ścieżki przyjęcia przez Radę Ministrów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, prace przygotowawcze do realizacji największych inwestycji "nie zaczęły się wczoraj, ani nie zaczną się dzisiaj". Trwały w poprzednim roku, a część z nich udało się już uruchomić.

Przełomowym okresem dla mobilizacji środków na inwestycje w ramach Strategii będą pierwsze dwa kwartały tego roku. Są to pieniądze zarówno krajowe, jak i europejskie, którymi dysponują agencje rządowe, Polski Fundusz Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego - powiedziała Emilewicz.

W pierwszych dwóch kwartałach, jak zaznaczyła wiceminister rozwoju, zostaną uruchomione środki na inwestycje w sektorze publicznym, czyli duże inwestycje infrastrukturalne. Według Jadwigi Emilewicz, są to już projekty na tyle przygotowane, że "będziemy mogli obserwować pierwsze przetargi związane z realizacją inwestycyjnych projektów drogowych czy kolejowych".

W Ministerstwie Rozwoju pracujemy już np. z przewoźnikami kolejowymi w kontekście jednego z projektów flagowych, umownie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zwanego Luxtorpedą 2.0, który miałby posłużyć uruchomieniu dużych zamówień na modernizację taboru - powiedziała Emilewicz.

Zdaniem Emilewicz, dzięki temu impulsowi nasi przewoźnicy staną się konkurencyjni nie tylko na polskim rynku, ale i europejskim.

Pobudzi to także branżę, która dostarcza podzespoły, m.in. projektantów nowych modeli, ale też tych, którzy produkują nowe wagony czy lokomotywy - oceniła.

Według resortu, istotne jest z jednej strony uruchomienie zamówień w spółkach, a z drugiej środki, które zostaną przeznaczone do czerwca tego roku na badania i rozwój w programach realizowanych i współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Są one dostosowane do projektów flagowych, zdefiniowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, takich jak E-bus.

Jak powiedziała wiceminister Emilewicz, są już kolejne polskie projekty zgłaszane do planu inwestycyjnego dla Europy, czyli tzw. planu Junckera. Jednym z nich jest tzw. Trasa Łagiewnicka, która zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych czterech lat w Krakowie. Montaż finansowy dla tego projektu został przygotowany we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju. Kolejne tego typu inwestycje są w przygotowaniu.

Celem planu inwestycyjnego dla Europy tzw. planu Junckera jest wzrost inwestycji europejskich w sektorze badań i rozwoju, infrastruktury, wzrost konkurencyjności, zwiększenie miejsc pracy oraz ożywienie gospodarcze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jednym z jego założeń jest, by uruchomione środki finansowe stanowiły wsparcie dla inwestycji publicznych i prywatnych, których łączna wartość wyniesie co najmniej 315 mld euro.

Na podst. PAP