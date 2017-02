Nowy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski będzie miał nowych zastępców. Stanowiska stracili dotychczasowi zastępcy szefa KNF – Lesław Gajek i Wojciech Kwaśniak. Gajek piastował tę funkcję od 2008 roku, a Kwaśniak od 2011

Komisja Nadzoru Finansowego zbiera zasłużone cięgi za swoją działalność, a często niezrozumiałą opieszałość z poprzednich lat. Zmiany w kierownictwie KNF mogą więc tylko cieszyć i dawać nadzieję na lepszą, bo bardziej sprawną i sensowną działalności tej ważnej instytucji.

Za czasów pracy w KNF Gajka i Kwaśniaka mieliśmy do czynienia z aferami finansowymi, którym KNF mogła zapobiec lub chociażby zmniejszyć straty jakie ponieśli zwykli Polacy przez jej opieszałość. Jak wykazały ostatnie prace komisji śledczej ds. wyjaśnienia afery Amber Gold, działania KNF wobec tej piramidy finansowej były zupełnie nieskuteczne, choć Komisja zdawała sobie sprawę, że Amber Gold jest biznesem bardzo ryzykownym.

Kolejny, miażdżący dla KNF wniosek płynie z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która badała działania podjęte przez KNF wobec SK Banku. Straty w wyniku upadłości tej instytucji wyniosły ok. 1,5 mld zł. Skrajnie bulwersujący jest fakt, iż według NIK dane płynące z SK Banku do KNF stanowiły wystarczającą przesłankę, aby wszcząć kontrolę kompleksową co najmniej trzy kwartały wcześniej, niż stało się to w rzeczywistości!

Kontrolerzy przeanalizowali też sytuację z sierpnia 2015 roku, kiedy to postanowiono ratować pędzący ku przepaści SK Bank wielkim kredytem z Narodowego Banku Polskiego. Kiedy sprawę ujawniono, wielu komentatorów było zszokowanych taką formą pomocy instytucji, której pomóc się już nie dało. Pytali, czy nie chodziło przypadkiem o spokój społeczny i dobre samopoczucie bonzów PO w trakcie rozgrywającego się wówczas finiszu kampanii wyborczej.

Dochodzenie w sprawie afery SK Banku trwa. Warszawska prokuratura wszczęła też śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez urzędników Komisji Nadzoru Finansowego przez niewłaściwy nadzór nad działalnością banku i przyczynienie się do jego upadłości.

W świetle powyższych faktów zmiany w ścisłym kierownictwie KNF można powitać z radością i nadzieją. Nazwiska nowych zastępców przewodniczącego Komisji mamy poznać już w czwartek. Można się też spodziewać, że teraz zostanie sporządzony drobiazgowy audyt decyzji podejmowanych przez Gajka i Kwaśniaka w czasie ich pracy w KNF. (rap)