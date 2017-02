PKO Bank Polski przystąpił do realizacji rewitalizacji słynnej warszawskiej Rotundy, gdzie mieści się Oddział 3 banku. Podpisał umowę z generalnym wykonawcą: polską spółką NDI SA. Prace budowalne rozpoczną się jeszcze w pierwszym kwartale 2017 roku i potrwają dwa lata.

PKO Bank Polski przystąpił do trzeciego etapu prac związanych z rewitalizacją Rotundy. Poprzedziły go konsultacje społeczne i rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego Changing The Face 2013 Rotunda Warsaw. Bank podpisał umowę z generalnym wykonawcą inwestycji – wyłonioną w postępowaniu przetargowym – firmą NDI SA.W dorobku tej spółki jest wiele różnych realizacji, zarówno kubaturowych jak i infrastrukturalnych (hotele, biurowce, kompleksy mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej oraz handlowe).

Bank przekazał już „plac budowy” (Rotundę) generalnemu wykonawcy. Prace budowalne rozpoczną się jeszcze w pierwszym kwartale 2017 roku (tablica upamiętniająca tragiczne wydarzenie z 1979 roku pozostanie dostępna przez cały czas realizacji inwestycji). Zakładany termin realizacji inwestycji to dwa lata.

Rotunda PKO Banku Polskiego przez pół wieku istnienia stałą się jednym z najbardziej charakterystycznych symboli stolicy i ulubionych miejsc spotkań warszawiaków. Zachowanie tego unikalnego dziedzictwa, symbolu powojennego modernizmu, jest jednym z priorytetów planu kompleksowej rewitalizacji Rotundy.

Projekt rewitalizowanej Rotundy, przygotowany przez polską pracownię architektoniczną Gowin&Siuta przywraca unikatowe walory pierwotnego budynku, m.in. przeszklenie ścian zewnętrznych, wzbogacając go o nowoczesne, inteligentne funkcje i rozwiązania, z uwzględnieniem oczekiwań zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. Oryginalny system oświetlenia - „świetlny sufit” - wprowadzi kameralną skalę wnętrza urbanistycznego, nawiązując do dawnej wysokości wiat w pasażu Wiecha.

Funkcje bankowe w zrewitalizowanym budynku Rotundy zostaną zlokalizowane na parterze i w podziemiu. W przestrzeni publicznej znajdzie się „Salon Miejski”, obejmujący całe pierwsze piętro budynku. Zajmie on ponad 500 m2 i pozwoli zrealizować pomysły zgłaszane przez mieszkańców, jak: multimedialny punkt informacji o wydarzeniach kulturalnych, miejsce odpoczynku i spotkań, galeria sztuki czy kawiarnia.

Rewitalizacja Rotundy to zakrojona na szeroką skalę inwestycja. Jest tak m.in. ze względu na jej znaczenie nie tylko dla mieszkańców Warszawy, ale także dla osób przyjeżdżających tu w sprawach biznesowych, rodzinnych czy turystycznych. Nowa Rotunda będzie nowoczesną bryłą i przestrzenią – usługową, bankową, ale też społeczną i rekreacyjną, otwartą i przyjazną dla wszystkich. Mamy nadzieję, że zrewitalizowana Rotunda będzie jednym z rozpoznawalnych symboli miasta! – mówi Jacek Paszkiet, dyrektor Centrum Administracji PKO Banku Polskiego.

Oprac. sek