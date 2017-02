Proponowane przez szefa działu prawnego Microsoft Brada Smitha opracowanie Cyfrowej Konwencji Genewskiej jest pomysłem ciekawym i nieuniknionym - podkreślił w czwartkowej rozmowie z PAP konsultant ds. cyberbezpieczeństwa i prywatności dr Łukasz Olejnik.

Smith zaapelował w tym tygodniu do światowych rządów o opracowanie międzynarodowych regulacji, które wprowadzałyby mechanizmy do kontrolowania i powstrzymywania państw przed ofensywnymi działaniami w cyberprzestrzeni. Jednocześnie opowiedział się za powołaniem międzynarodowej instytucji, której zadaniem byłby nadzór nad przestrzeganiem zapisów konwencji i badanie przypadków ataków hakerskich prowadzonych na zlecenie władz państwowych.

Propozycje traktatów w rodzaju Cyfrowej Konwencji Genewskiej są pomysłami ciekawymi, pożądanymi a ostatecznie - nieuniknionymi. Stanowią one odpowiedź na coś, co staje się coraz bardziej jasne - wykorzystanie szarych stref w sposób celowy. Jest potrzeba mądrych regulacji w tym obszarze. Nie unikniemy już długo szerokiej dyskusji o postępującej militaryzacji internetu i cyberprzestrzeni, i idących za tym konsekwencji - podkreślił w rozmowie z PAP badacz z University College London.

W ocenie Olejnika "włączenie cyberoperacji do działań regularnego wojska tylko ten fakt uwydatni". Tłumaczył, że obecnie interpretacja pojęcia cyberoperacji jest zadaniem trudnym, to często obszar szarej strefy prawa międzynarodowego.

W przestrzeni, gdzie na pierwszy rzut oka nie ma granic, prędzej czy później pojawią się więc zasady. Procesy takie zresztą już trwają, np. w ramach ONZ. Ważne jest, by proces ten przebiegał z myślą o przyszłości i by w jego przebiegu stworzyć kategorie adekwatne do opisu zmieniającej się rzeczywistości - podkreślał ekspert ds. cyberbezpieczeństwa.