Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone klauzule zawarte w 3 umowach zawartych z bankiem Raiffeisen Bank Polska. Chodzi o umowy kredytu hipotecznego indeksowanego frankiem szwajcarskim – poinformował UOKiK.

Chodzi o postępowania toczące się przed warszawskimi sądami, konsumenci pozwali Raiffeisen Bank Polska o zwrot opłat pobranych w oparciu o niedozwolone klauzule.

Kredytobiorcy, we wnioskach skierowanych do UOKiK, zakwestionowali klauzule obejmujące indeksacje kwoty i rat kredytu. Zdaniem urzędu, postanowienia zawarte w umowie pozwalają bankowi na jednostronne ustalanie w tabelach kursów kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, po których przelicza kwotę kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych. Konsumenci nie są informowani na jakiej podstawie określa je Raiffeisen Bank Polska. Jest to wykorzystanie uprzywilejowanej pozycji jaką ma bank jako profesjonalista i silniejsza strona umowy. Dlatego prezes UOKiK uznał te klauzule za niedozwolone i sprzeczne z dobrymi obyczajami – czytamy w komunikacie.