Polska przygotowuje się do budowy satelity w ramach Polskiego Programu Kosmicznego - zapowiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas spotkania z dziennikarzami.

Jak zaznaczyła Emilewicz, miałby to być satelita obserwacyjny Ziemi, który powstałby w ramach Polskiego Programu Kosmicznego.

Obserwacje Ziemi przez satelitę mogą służyć m.in. do precyzyjnego monitorowania pogody, natężenia ruchu np. lotniczego czy drogowego, a w rolnictwie do planowania i badania stanu upraw.

Do końca marca mamy mieć gotowe studium wykonalności związane z budową satelity obserwacyjnego (ważącego - PAP) do 120 kilogramów. Pozwoli nam ono przygotować się finansowo do odpowiedzi na pytanie, kiedy i w jakim czasie, i w jakim modelu organizacyjnym ten satelita będzie mógł być wykonany - powiedziała Emilewicz.

W Polskiej Strategii Kosmicznej mamy zdefiniowane, że powinien powstać taki satelita " - powiedziała PAP Otylia Trzaskalska-Stroińska, zastępca dyrektora w Departamencie Innowacji Ministerstwa Rozwoju.