Nokia 3310 - ten telefon zna chyba większość dorosłych Polaków. Choć swoją premierę miał dokładnie 17 lat temu, to do dziś wielu wspomina go z łezką w oku, uważając za jeden z najbardziej niezawodnych telefonów, z jakimi mieli do czynienia.

Są i tacy, którzy, wychodząc z prostego założenia, że telefon powinien służyć przede wszystkim do dzwonienia, mają już dość coraz bardziej „przepakowanych” smartfonów i wracają do starych modeli, kupując je na serwisach aukcyjnych. To właśnie dla nich skierowana jest nowa oferta zaprezentowana przez fińską firmę podczas telefonicznych targów Mobile World Congress w Barcelonie.

Finowie, którzy po bardzo chudych latach powoli wydobywają się z rynkowego niebytu, w swoich najnowszych propozycjach postanowili nie tylko postawić na nowoczesność, ale także powrócić do starych sprawdzonych rozwiązań. Efektem ich prac jest właśnie odświeżona kultowa Nokia 3310. Ma być tak samo niezawodna, jak jej pierwsza wersja. Równie solidna, jak w modelu 2000 roku, ma być także bateria. Nie wiadomo jeszcze, czy telefon będzie miał kolorowy wyświetlacz i czy zachowa kultowego węża, ale z pewnością znajdzie wielu amatorów. Tym bardziej, że cena również ma być bardzo konkurencyjna. Nowa Nokia 3310 ma kosztować 59 euro, czyli ok 250 zł.

Informację jako pierwszy podał reporter Evan Blass z portalu vanturebeat.com, który w środowisku dziennikarzy piszących o technologiach uchodzi za jedną z najlepiej poinformowanych osób w branży.

PF