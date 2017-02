Około godz. 14.00 notowania Lotosu i PKN Orlen rosną po informacji, że rząd powinien rozważyć wzrost udziału SP w PKN Orlen, a jednym ze sposobów może być połączenie z Lotosem.

Ok. godz. 14.00 kurs Lotosu rośnie o 4,78 proc. do 47,15 zł, zaś PKN Orlen idzie w górę o 3,36 proc. do 92,40 zł.

Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, , cytowany na portalu telewizjarepublika. pl powiedział, że obecny poziom udziału Skarbu Państwa w PKN Orlen jest bezpieczny, ale trzeba go podnieść. Dodał, że połączenie Orlenu z Lotosem to pomysł, dzięki któremu w połączonej firmie wzrósłby udział procentowy Skarbu Państwa.

Poziom udziału Skarbu Państwa w PKN Orlen jest bezpieczny, kiedy pozostały akcjonariat jest rozproszony. Jednak gdyby pozostały akcjonariat był bardziej skupiony, wówczas nie jest to poziom bezpieczny. Tutaj musimy pracować nad tym, bo ten poziom 27 proc. to jest niewiele. Trzeba to podnieść. Stopniowe przejmowanie to też sposób do podniesienia udziału skarbu państwa - to przede wszystkim Orlen i Grupa Azoty, narażona na wrogie przejęcia - powiedział Kowalczyk. Połączenie Orlenu z Lotosem to pomysł, dzięki któremu w połączonej firmie wzrósłby udział procentowy Skarbu Państwa - dodał.

Czytaj także: W rządzie wraca pomysł fuzji PKN Orlen z Lotosem?

Na podst. PAP