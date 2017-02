Polska i Egipt mają długie i dobre tradycje współpracy intelektualnej i gospodarcze. Teraz, po kilku latach posuchy w tym temacie jest szansa na odnowę. O szansach na współpracę między Polską a Egiptem mówi prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Aleksandra Jankowska.

Arkady Saulski: W ubiegłym tygodniu podpisano porozumienie między PSSE a Strefą Ekonomiczną Kanału Sueskiego. Skąd zainteresowanie polskiej strefy stroną z Egiptu?

Aleksandra Jankowska: To kolejne ze strategicznych porozumień. Położenie Kanału Sueskiego jest bardzo ważne zarówno z ekonomicznego jak i geopolitycznego punktu widzenia. Strona egipska szukała z nami kontaktu ze względu na potrzebę połączenia sił w kwestii przeładunków towarowych, współpracy przy projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku, połączenie centrów logistycznych.

A co oznacza ta współpraca dla PSSE?

Od wielu lat jeśli chodzi o wymianę handlową polsko-egipską notujemy po stronie polskiej deficyt. Dlatego chcemy otworzyć polski eksport na Egipt, chcemy też ulokować tam polskie firmy. Jeżeli szukamy szansy na Nowym Jedwabnym Szlaku to współpraca z Egiptem jest strategicznie istotna.

Czego mają dotyczyć konkretne porozumienia, które będą podpisywane w przyszłości? Co interesuje stronę egipską?

Podpisaliśmy porozumienie o współpracy mające kilka pól. Ale najważniejsze z mojego punktu widzenia jest otwarcie punktu przemysłowego w Egipcie, który wspierałby polskie firmy. Ze strony polskiej możemy zaproponować rozwiązania w zakresie petrochemii, farmacji, nawozy, przemysł ciężki, portowy, stoczniowy. Za miesiąc ma odbyć się forum Polsko-Egipskie. Tam będą toczyć się rozmowy bezpośrednio przedsiębiorców polskich i egipskich i będą tam podpisywane konkretne porozumienia. W Egipcie dużą popularnością cieszy się też polska żywność, ze wskazaniem na sery, toteż i tutaj mamy potencjał dla wymiany handlowej. No i polskie jabłka, popularne w Egipcie, które można "wymieniać" na korzystnych warunkach za cytrusy. Ale to nie wszystko, bo sporo ma do zaoferowania też nasze rolnictwo, wiemy, że minister Jurgiel ma odbyć wizytę w Egipcie. Po wizycie premiera Morawieckiego nabieramy mocnego tempa współpracy polsko-egipskiej. A czego Egipt chce w zamian? Eksportować cytrusy i korzystać z polskiej myśli technologicznej, szczególnie jeśli chodzi o polskie maszyny rolnicze.

Ta wymiana myśli technologicznej miała miejsce w przeszłości, choćby w trakcie zaborów, kiedy to polscy inżynierowie odnajdywali tam zatrudnienie, przed wojną czy w okresie PRL. Potem, po 1989 roku nastąpił zastój. Jest szansa na odnowienie dobrej tradycji? No i też chyba cały plan wpisuje się w ideę neoindustrializacji jaką proponuje premier Morawiecki.

Myślę, że tak. Poczekajmy na forum Polsko-Egipskie za miesiąc - będzie ono przyczynkiem też do podpisania memorandów o współpracy między uniwersytetami obu państw. Studenci z Egiptu uczący się w Polsce mogliby potem, po powrocie do swojego kraju być naszymi najlepszymi ambasadorami. Widzę taką współpracę, będziemy prowadzić rozmowy z uniwersytetami.

Czyli plan jest długofalowy?

Jak każdy w Strefie.

A które inne strefy ekonomiczne rokują najlepiej jeśli chodzi o współpracę z PSSE?

Naszym strategicznym kierunkiem jest Azja, Chiny, ale też odbędziemy wizytę w Singapurze, który odezwał się do nas proponując współpracę z pomorską strefą, bowiem zrobiło się ostatnio o nas głośno na świecie i mamy dobrą markę. Ale też kraje afrykańskie - Senegal, Zambia, Kenia. Rozeznaliśmy rynki i a w tym roku nawiążemy ścisłe kontakty.

Rozmawiał Arkady Saulski.