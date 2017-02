Agencja ratingowa Fitch podniosła ocenę wiarygodności kredytowej Polskich Kolei Państwowych S.A. z poziomu BBB do poziomu BBB+ czyli rating długoterminowy (IDR) w walutach obcych oraz w walucie krajowej. Jednocześnie Fitch podniósł długoterminowy rating krajowy do poziomu AA (pol) z A+ (pol). Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną – poinformowały w komunikacie PKP.

Agencja przeanalizowała strategię Grupy PKP, wykonanie planu roku 2016 spółek Grupy PKP, projekt planu roku 2017, poziom informatyzacji oraz bezpieczeństwa danych, zasady nadzoru właścicielskiego, długoterminowe projekcje finansowe, zarządzanie polityką płynności w Grupie PKP, bieżące plany prywatyzacyjne oraz przekształceń własnościowych, a także politykę zarządzania nieruchomościami i aportowania do spółek Grupy PKP, prawne uwarunkowania wsparcia Grupy PKP z budżetu państwa i środków unijnych oraz politykę transportową państwa w obszarze transportu kolejowego.

W 2016 PKP S.A. zredukowała zadłużenie do poziomu 965 mln PLN, z 1,8 mld PLN na koniec 2015 roku, dzięki spłacie 180 mln EUR Euroobligacji na koniec października 2016. Fitch ocenia, że zadłużenie PKP S.A. będzie nadal obniżane do co najmniej 2018 roku, po czym ustabilizuje się w roku 2019, dzięki wysokiej płynności w spółce, dalszym transakcjom sprzedaży nieruchomości oraz nowemu podejściu do zarządzania nieruchomościami, którego głównym założeniem jest czerpanie długoterminowych korzyści m.in. poprzez wchodzenie w projekty deweloperskie – mówi Cecylia Lachor Członek Zarządu PKP S.A.