Lotnisko w Modlinie koło Warszawy testuje pierwszy w Polsce system biometrycznej bramki do Automatycznej Odprawy Osób. System najpierw skanuje paszport, później robi zdjęcie, a na koniec skanuje odcisk palca. Wszystkie te dane porównuje z danymi z paszportu biometrycznego. Koszt jednego urządzenia gotowego do użycia to 100 tys. zł. Maszynę zaprojektowali i skonstruowali polscy naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej (WAT). Prototyp jest gotowy do wdrożenia na rynek

Bramka ABC (Automatic Border Control) ma również za zadanie sprawdzić wiarygodność dokumentów i wykryć ewentualne fałszerstwa. Cały ten proces odprawy pasażera jest monitorowany przez funkcjonariusza Straży Granicznej i asystenta podróżnego, którzy na ekranach swoich tabletów widzą odpowiednie dane z paszportu oraz dane pobrane od podróżnego przez maszynę. Dane te wyświetlane są na bieżąco w miarę postępu procesu odprawy.

Naukowcy z WAT szacują, że urządzenie może odprawić w ten sposób ok. tysiąca osób dziennie (jedna osoba poniżej minuty).

Podróżny przed odprawą ma możliwość zapoznania się z procesem odprawy. Na dużym monitorze wyświetlany jest film instruktażowy oraz obok bramki ustawiony jest roll-up opisujący i wizualizujący kolejne etapy odprawy i elementy bramki ABC.

Obecnie używane na lotniskach w Europie rozwiązania bazują na automatycznej weryfikacji tylko wizerunku twarzy. Prezentowane rozwiązanie oprócz wizerunku twarzy analizuje także odcisk palca podróżnego, który jest unikatową cechą biometryczną jednoznacznie identyfikującą osobę - mówi ppłk dr inż. Norbert Pałka z Instytutu Optoelektroniki WAT Prototyp jest gotowy do wprowadzenia na rynek - trwają rozmowy z kilkoma firmami, dlatego też niewykluczone że już niedługo pierwsze maszyny staną na polskich lotniskach w całym kraju - dodaje Pałka.

Projekt od początku do końca wykonali naukowcy z Instytutu Optoelektroniki WAT, a sfinansowało go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W skład konsorcjum weszła także firma Mlabs Sp. z o.o. z Poznania. Gestorem projektu jest Polska Straż Graniczna.

Tymczasem na lotnisku w Modlinie gdzie trwają testy, na pewno stanie prawdopodobnie ok. 4- 6 sztuk maszyn (w halach odlotów i przylotów), ale dopiero za ok 2-2,5 roku ( od momentu podjęcia decyzji) po rozbudowie lotniska.

Docelowo port w Modlinie ma po rozbudowie podwoić przepustowość z ok 3,5 mln do 7 mln pasażerów rocznie. Po rozbudowie lotnisko zyska również 4 nowe wyjścia z terminalu do samolotu (gate).Szacunkowy koszt rozbudowy lotniska to ok 40-50 mln zł. W tej chwili trwają prace nad budżetem rozbudowy lotniska. Według nieoficjalnych informacji rozbudowa ma ruszyć jeszcze w tym roku.