Firma Lockheed Martin (NYSE: LMT) otrzymała od polskiej spółki Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. zamówienie o wartości 1,9 mln dolarów na produkcję bomb ćwiczebnych ELGTR (Enhanced Laser Guided Training Rounds) dla polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Umowa podpisana 22 grudnia 2016 r. to pierwsze zamówienie polskiego MON na bomby ćwiczebne ELGTR. Bomby będą używane przez polskie samoloty F-16 Block 52+ w programie szkolenia z użyciem uzbrojenia kierowanego laserowo.

Bomba ćwiczebna ELGTR imituje wszystkie kluczowe cechy i wymagania w zakresie naprowadzania laserowego bomby bojowej typu Paveway™ II. Lockheed Martin, poprzez kontrakt zawarty z firmą Megmar, dostarczy bomby ELGTR i pomoże wprowadzić je do systemu szkoleń w polskich Siłach Powietrznych, a także zapewni wsparcie techniczne i logistyczne.

-Spółka Megmar Logistics & Consulting jest dumna z dostarczania dla Wojska Polskiego najlepszych dostępnych rozwiązań – mówi Mariusz Maślarz, Prezes Zarządu firmy. -Cieszy nas fakt, że możemy dołączyć bomby ćwiczebne ELGTR – najwyższej klasy uzbrojenie szkoleniowe – do naszej oferty. Wybraliśmy ELGTR jako najlepszą opcję dla polskich Sił Powietrznych i jesteśmy niezmiernie radzi z możliwości podniesienia poziomu krajowych zdolności obronnych poprzez kolejny znakomity produkt.

-Lockheed Martin ma długą historię udanego partnerstwa z Rzeczpospolitą Polską i z niecierpliwością oczekuje na możliwość współpracy z firmą Megmar przy dostawie tego ekonomicznego rozwiązania dla polskich pilotów – powiedział Joe Serra, dyrektor systemów amunicji precyzyjnej w dziale Pocisków i Kontroli Ognia firmy Lockheed Martin. -Bomby ćwiczebne ELGTR zapewnią załogom najtańszy i najlepszy środek szkolenia ogniowego, oszczędzając przy tym arsenały taktycznych bomb kierowanych laserowo (LGB).

Bomby ćwiczebne ELGTR (BDU-59B/B), uznawane za jedyny na świecie środek szkolenia ogniowego dla amunicji naprowadzanej laserowo, mogą być przenoszone przez samoloty F/A-18, AV-8B, F-16 oraz maszyny innych typów.

Poza bombami ćwiczebnymi ELGTR, należący do Lockheed Martin, mający powierzchnię ponad 30 tys. m2 zakład produkcyjny w Archbald w stanie Pensylwania, projektuje i wytwarza sprawdzone bojowo systemy kierowania laserowego bomb Paveway II Plus LGB. Firma dostarczyła do tej pory ponad 150 tys. laserowo kierowanych bomb ćwiczebnych, 75 tys. systemów naprowadzania laserowego LGB oraz 7 tys. pakietów podwójnego naprowadzania inercyjno-laserowego Dual Mode LGB dla Marynarki Wojennej, Korpusu Piechoty Morskiej, Sił Powietrznych USA i ponad 20 odbiorców na całym świecie.