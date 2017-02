Nie są prowadzone w tej chwili żadne szczegółowe analizy możliwości połączenia Orlenu z Lotosem, nie są prowadzone żadne głębsze działania. Moja wypowiedź to było jedynie teoretycznym rozważaniem. W tej chwili o losach spółek decyduje minister energii Krzysztof Tchórzewski i to od jego decyzji zależy ich przyszłość - wyjaśnił dzisiaj w WP money Henryk Kowalczyk.

Dziś podczas konferencji nt. wyzwań w transporcie dla ochrony środowiska minister krótko zdementował słowa Kowalczyka

Nie podjęliśmy żadnych działań w tej sprawie - powiedział Tchórzewski

(...) poziom udziału skarbu państwa w PKN Orlen jest bezpieczny, kiedy pozostały akcjonariat jest rozproszony. Jednak gdyby pozostały akcjonariat był bardziej skupiony, wówczas nie jest to poziom bezpieczny (...) Musimy pracować nad tym, bo ten poziom 27 proc. to jest niewiele. Trzeba to podnieść. Stopniowe przejmowanie to też sposób do podniesienia udziału skarbu państwa. - Połączenie Orlenu z Lotosem to pomysł, dzięki któremu w połączonej firmie wzrósłby udział procentowy skarbu państwa - wyjaśniał w programie telewizyjnym Kowalczyk.