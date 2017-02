PEKAES wprowadził regularne, bezpośrednie połączenie do Rumunii. Po Czechach, Słowacji i Niemczech to kolejny kraj w Europie, z którym PEKAES wzmocnił swoją sieć połączeń w ramach kolejnych inwestycji w rozwój sieci drobnicowej w Europie

Serwis do Rumunii świadczymy wspólnie z naszym partnerem, firmą Englmayer. Oferujemy Klientom atrakcyjne stawki i dostawę towarów w ciągu 2-3 dni. Przesyłki wyjeżdżają z oddziału PEKAES zlokalizowanego w Czechowicach-Dziedzicach do magazynu w Aradzie, w zachodniej Rumunii, dwa razy w tygodniu. Rumunia stanowi dla nas bardzo obiecujący rynek. To najszybciej rosnąca gospodarka w Unii Europejskiej – mówi Marek Tkaczyk, Dyrektor Drobnicy Międzynarodowej PEKAES.