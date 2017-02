30 proc. obecnej ceny ma kosztować prąd w taryfie nocnej, kiedy to będzie można ładować samochody elektryczne. Za 10 lat ponad połowa autobusów jeżdżących w miastach ma być napędzana energią eletryczną – zapowiedział Krzysztof Tchórzewski, minister energii w czasie konferencji „Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska” organizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). A po Polsce ma jeździć milion elektrycznych aut osobowych.

Dodał, że energia elektryczna w nocy - między 23.00 a 5.00 - kosztowałaby 30 proc. obecnej ceny, ma zostać wprowadzona zasada „ładuj się w domu, na parkingu” w nocy.

Możemy podłączyć się do gniazdka elektrycznego przy domu lub do słupka przy budynku mieszkalnym. Np. w Warszawie wystarczy naładować baterię na 250 km tygodniowo. Dążymy do tego, aby przy jeździe po mieście koszt eksploatacji za 100 km był równowartością 1 litra paliwa. To, co zostało opracowane, to inteligentny licznik elektryczny, który może być montowany w urządzeniach elektrycznych – w pierwszej kolejności w samochodach czy w systemach ogrzewania, a także w innych urządzeniach - powiedział Tchórzewski.