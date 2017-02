W styczniu 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż w styczniu 2016 roku. Wzrosła również liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – poinformował GUS w komunikacie.

Jak informuje GUS według wstępnych danych, w styczniu 2017 r. oddano do użytkowania 14.376 mieszkań, o 12,5 proc. więcej niż w styczniu 2016 r., w którym odnotowano wzrost o 8,8 proc. w porównaniu ze styczniem 2015 r. W styczniu 2017 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 15.086 mieszkań, o 47,8 proc. więcej niż w styczniu 2016 r. (wobec spadku przed rokiem o 3,6 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 11.208 o 55,0 proc. (wobec spadku przed rokiem o 0,1 proc.).

Inwestorzy indywidualni oddali w styczniu do użytku 6.819 mieszkań o 10,7 proc. więcej niż przed rokiem (wobec spadku w ubiegłym roku o 7,0 proc.). Do 6.754 (o 28,6 proc.) wzrosła liczba mieszkań, na które inwestorzy ci otrzymali pozwolenia na budowę. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 3.528 mieszkań, o 20,7 proc. (w ubiegłym roku wzrost o 1,5 proc.).

jak podaje GUS deweloperzy w styczniu 2017 r. oddali do użytkowania 7.204 mieszkania (co stanowiło 50,1 proc. ogólnej liczby oddanych mieszkańi było to o 18,4 proc. więcej niż w styczniu 2016 r., kiedy notowano wzrost o 25,0 proc.

W styczniu 2017 r. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w dziewięciu województwach, w tym największy: w województwie wielkopolskim – o 123,9 proc., zachodniopomorskim – o 68,4 proc. i pomorskim – o 65,4 proc., natomiast spadek odnotowano w siedmiu województwach, w tym największy w: lubelskim – o 47,5 proc., dolnośląskim – o 29,7 proc. i podkarpackim – o 23,2 proc. Najwięcej mieszkań oddano w województwie mazowieckim – 3.670 o 30,3 proc. więcej niż przed rokiem.