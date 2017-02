Ekonomiści twierdzą, że dane GUS o produkcji przemysłowej wskazują na poprawę aktywności gospodarczej. Twierdzą, że może to pobudzić spekulacje o podwyżce stóp procentowych i przewidują możliwość wzrostu PKB w I kw. 2017 r.

Wszystkie odczyty były lepsze od prognoz. O ile poprawa dynamiki to w części był efekt dni roboczych (aż dwa więcej niż przed rokiem), to jednak niespodzianka była na tyle duża, że sugeruje naszym zdaniem, iż ożywienie gospodarki na początku tego roku jest mocniejsze niż sądziliśmy do tej pory – piszą w komentarzu analitycy BZWBK.