Poprawa mechanizmów służących wdrażaniu innowacji, stabilne instytucje i regulacje prawne, czy ułatwienia na rynku zamówień publicznych znalazły się wśród rekomendacji wypracowanych dla władz przez ekspertów oraz przedstawicieli małych i średnich firm.

Zestaw rekomendacji mających pomóc w działaniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest efektem kilkudziesięciu debat i dyskusji, jakie odbyły się w październiku ubiegłego roku w Katowicach w ramach VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Trzydniowe spotkanie zgromadziło w stolicy Górnego Śląska ok. 7 tys. uczestników, którzy dyskutowali m.in. na temat innowacyjności sektora MŚP, pozyskiwania kapitału, edukacji, prawa, współpracy międzynarodowej i perspektyw rozwoju przedsiębiorstw. W ostatnim czasie wnioski z debat zostały zaprezentowane w postaci rekomendacji, które mogą być przydatne np. w tworzeniu sprzyjającego przedsiębiorcom prawa.

Głównym punktem rekomendacji są wnioski wypracowane podczas debat oraz paneli kongresu. Naszym celem jest, aby stanowiły one swego rodzaju kompas, ułatwiający nawigowanie po meandrach współpracy nauki, samorządu i biznesu - wyjaśnił pomysłodawca kongresu, szef Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik.

Wśród postulowanych rozwiązań znalazło się m.in. ułatwienie małym i średnim firmom udziału w rynku zamówień publicznych poprzez możliwość dzielenia przez zamawiającego (np. samorząd) zamówienia publicznego na części - takie rozwiązanie mogłoby przyczynić się do zwiększenia szans niewielkich firm na zdobycie zamówienia. Inny postulat dotyczy popularyzacji modelu współpracy w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Uczestnicy kongresu postulują też tworzenie i rozwijanie mechanizmów wspierających innowacyjność.

Nieuniknione są zamiany w funkcjonowaniu jednostek badawczo-rozwojowych: ścieżka związana z innowacjami praktycznymi powinna być bardziej otwarta dla przedsiębiorców - głosi jeden z postulatów.

Zwrócono również uwagę na potrzebę rozwiązań odciążających firmy od części kosztów związanych z wprowadzaniem kapitałochłonnych innowacji.

Dla rozwoju sektora MŚP niezmiennie istotna jest - według rekomendacji - stabilność prawa i instytucji.

Należy dążyć do stabilnego i przewidywalnego systemu prawnego. Konieczna jest troska o funkcjonowanie mechanizmów ochrony praw i wolności jednostki oraz sprawnie działający i niezależny Trybunał Konstytucyjny - czytamy w opracowaniu.

Przedsiębiorcy oczekują uproszczenia procedur administracyjnych w wielu dziedzinach państwa i gospodarki. Wśród postulatów podatkowych mowa m.in. o tym, by organy podatkowe, obok pociągania do odpowiedzialności mikro, małych i średnich przedsiębiorców, wypracowały metody skutecznego dyscyplinowania dużych podmiotów gospodarczych, dokonujących nadużyć lub działających na granicy prawa. Rekomendowane jest uproszczenie prawa podatkowego oraz obniżenie pozapłacowych kosztów pracy.

Środowisko przedsiębiorców upomina się o szerszy dostęp do unijnych funduszy, wskazując, że ich wykorzystaniu sprzyjać będzie uproszczenie dokumentacji projektowej albo bezpłatna pomoc skierowana do przedsiębiorców przy opracowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Należy zwiększyć świadomość przedsiębiorców w zakresie istnienia instrumentów finansowych w ramach Programów Ramowych - kredytów, pożyczek, gwarancji, leasingów - rekomendują uczestnicy katowickiego kongresu.

Postulowane są działania służące tworzenie systemu dystrybucji kapitału, zakładającego bezpośredni kontakt osób o zbliżonych doświadczeniach, np. pośredników finansowych, którzy zazwyczaj sami są mikroprzedsiębiorcami, dobrze rozumiejącymi świat biznesu. Inna rekomendacja dotyczy wydłużenia okresu spłaty kredytów inwestycyjnych przez instytucje finansowe, co mogłoby przyczynić się do wzrostu inwestycji.

Część kongresowych rekomendacji adresowana jest do samych przedsiębiorców i dotyczy m.in. form pozyskiwania kapitału, zarządzania firmą, bezpieczeństwa danych czy kształcenia i motywowania pracowników. Postulowane są zmiany w systemie edukacji, by lepiej dostosować szkolnictwo do potrzeb rynku pracy. Właściwego traktowania wymaga rzemiosło, by mogło przetrwać i kształcić nowe kadry. W rekomendacjach wskazano, że wsparcie dla młodych przedsiębiorców powinno być obowiązkowym elementem strategii i planów rozwoju przedsiębiorczości w każdym mieście.

Wsparcia wymaga też ekspansja zagraniczna polskich firm, które - według rekomendacji – powinny częściej tworzyć konsorcja w celu wchodzenia na obce rynki. Takie konsorcja mogłyby opracować strategię działania i wspólnie ubiegać się o zlecenia oraz ponosić koszty działań na rynkach międzynarodowych.

Na podst. PAP