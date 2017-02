Ruszyły prace przy budowie drogi ekspresowej S17 (Lublin- Warszawa) na odcinku Kurów-Skrudki. Złożono też wnioski o pozwolenie na budowę kolejnego odcinka. Prawie 100 km nowej S17 ma powstać do 2019 r. i kosztować 3,2 mld zł.

Przy obecnej drodze krajowej nr 17 rozpoczęła się wycinka drzew i w związku z tym pomiędzy miejscowościami Skrudki i Żyrzyn (Lubelskie) wprowadzono zmianę organizacji ruchu – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na stronie internetowej projektu.

Ze względów bezpieczeństwa w trakcie ścinania drzew od strony jezdni w kierunku pobocza będzie wstrzymywany ruchu pojazdów.

Budowa prawie 100 km brakującej drogi ekspresowej między Lublinem a Warszawą podzielona została na siedem odcinków. Chodzi o trasę na odcinkach od Kurowa do obwodnicy Garwolina oraz od Garwolina do węzła Lubelska. Budowę tę prowadzi lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek Kurów-Skurdki (13,2 km) to pierwszy odcinek, na który wojewoda lubelski wydał już pozwolenie na budowę. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Mota Engil Central Europe, a koszt inwestycji to 270,8 mln zł.

Do wojewody mazowieckiego zostały złożone ostatnio wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czyli pozwolenia na budowę odcinka o długości około 15,2 km, od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska.

Wydanie decyzji przez wojewodę mazowieckiego umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawca będzie mógł rozpocząć prace - poinformował rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Nalewajko.

Na takie pozwolenia czekają także wykonawcy kolejnych czterech odcinków planowanej trasy; postępowania o wydanie ZRID w tych sprawach toczą się w lubelskim i mazowieckim urzędzie wojewódzkim.

Poszczególne odcinki drogi S-17 wybudują różni wykonawcy wyłonieni w przetargach. Na terenie woj. lubelskiego powstają dwa odcinki: między węzłami Kurów i Skrudki (Mota Engil Central Europe) oraz od węzła Skrudki do granicy województw (o długości 20,2 km), który zbuduje firma PORR Polska Infrastructure, a koszt inwestycji to 608,8 mln zł.

Pozostałe pięć odcinków trasy przebiega przez woj. mazowieckie. Wykonawcą trzech z nich jest spółka Budimex. Są to odcinki: 13 km od granicy województw do Gończyc (313,6 mln zł); 12,2 km od obwodnicy Gończyc do obwodnicy Garwolina (288,5 mln zł); 13 km drogi od obwodnicy Garwolina do obwodnicy Kołbieli (blisko 290 mln zł).

Pozostałe dwa odcinki - 8,7 km obwodnicy Kołbieli (ok. 225,5 mln zł) i 15,2 km od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska (370,5 mln zł) - wybuduje konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe.

Inwestycja jest realizowana w trybie +projektuj i buduj+, co oznacza, że wykonawca ma opracować dokumentację projektową, uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji i wybudować drogę. Przed oddaniem trasy dla ruchu musi uzyskać decyzję o dopuszczeniu do użytkowania drogi.

Nawierzchnia drogi ekspresowej nr 17 wykonana będzie w technologii betonu cementowego. Wszyscy wyłonieni w przetargach wykonawcy zadeklarowali wybudowanie tras w ciągu 34 miesięcy (do czasu nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). Jeśli plany te zostaną zrealizowane i nie będzie opóźnień, to 95,5 km trasy od Kurowa do węzła Lubelska będzie oddana do użytku w 2019 r.

Po udostępnieniu trasy dla kierowców przejechanie 150 km drogi z Lublina do węzła Lubelska (który ma połączyć wschodnią i południową obwodnicę Warszawy) może zająć ok. półtorej godziny.

W latach 2011 - 2014 r. zbudowano już 67 km drogi ekspresowej S17 na odcinku od Kurowa do miejscowości Piaski (Lubelskie) wraz z obwodnicą Lublina. Budowa tego fragmentu S17 pochłonęła 3,3 mld zł, z czego 2,2 mld zł stanowiło dofinansowanie z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko.

Na podst. PAP