Umożliwiający użytkownikom darmową publikację filmów popularny serwis YouTube obchodził 14 lutego swoje dwunaste urodziny. Zdaniem ekspertów, jego największym rywalem na internetowym rynku serwisów wideo w najbliższych latach będzie Facebook.

Ciężko wyrokować, czy YouTube pozostanie najlepiej zarabiającą spółką oferującą darmową publikację filmów w internecie, ale jest to bardzo prawdopodobne. Jego największymi rywalami są inne serwisy społecznościowe, przede wszystkim Facebook, który mocno stawia na rozwój opcji wideo i możliwości sprzedaży związanych z tym reklam - powiedział PAP dr Jan Zając, psycholog społeczny z UW i prezes firmy Sotrender.

YouTube, opierając się na algorytmach swojego właściciela - Google, pozwala precyzyjnie wyszukiwać pożądane wideo, zaś Facebook dba o to, by użytkownicy +odkrywali+ treści przez własne powiązania z innymi użytkownikami, fanpage'ami czy markami, z którymi użytkownik się utożsamia. To właśnie ta kwestia może być kluczowa - tworzenie zaangażowanej społeczności poprzez wideo jest znacznie łatwiejsze na portalu, który pokrywa szeroki zakres potrzeb użytkownika - dodaje dyrektor ds. sprzedaży firmy analitycznej MUSE Filip Sobiecki.