W okresie luty 2016 - styczeń 2017 deweloperzy oddali do użytkowania 80 207 lokali mieszkalnych, co jest wartością o 2 proc. większą od tej sprzed miesiąca i nowym historycznym rekordem - wynika z obliczeń Home Broker dokonanych na podstawie danych GUS.

W raporcie wskazano również, że na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się także liczba rozpoczynanych budów i uzyskiwanych pozwoleń.

Jak napisano w analizie, "zgodnie z oczekiwaniami analityków na rynku mieszkaniowym weszliśmy w okres dynamicznego wzrostu liczby mieszkań oddawanych przez deweloperów".

Jest to bezpośrednią pochodną wysokiej aktywności rynku, jeśli chodzi o rozpoczynanie nowych budów w ostatnich dwóch-trzech latach - czytamy w raporcie.

Jak wynika z danych przedstawionych przez Home Brokera, w okresie luty 2016 - styczeń 2017 deweloperzy oddali do użytkowania 80 207 lokali mieszkalnych. Wzrost liczby oddanych mieszkań w stosunku do analogicznego okresu rok temu wyniósł 29,5 proc. Od lutego 2016 rozpoczęto 88 733 nowych budów, co daje roczny przyrost w wys. 3,2 proc. Ponadto deweloperzy otrzymali 109 938 pozwoleń na budowę (wzrost w skali roku 9,7 proc.).

Analitycy oceniają, że rynek "jest w fazie stabilizacji wysokiej liczby nowych inwestycji, za czym gonią inwestycje oddawane".

Jak napisano w analizie zakończony niedawno 2016 r. był rekordowy pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym.

Z danych zagregowanych przez firmę REAS wynika, że na sześciu największych rynkach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Łódź) w samym czwartym kwartale wprowadzono na rynek prawie 19 tys. mieszkań - czytamy.

W całym 2016 r. wartość ta przekroczyła 65 tys., czyli o 25 proc. więcej niż w 2015 r. Z kolei sprzedaż wyniosła ponad 18 tys. mieszkań w czwartym kwartale i prawie 62 tys. w całym 2016 r.

Na podst. PAP