W styczniu na portalu Pracuj.pl opublikowano 46.401 ogłoszeń o pracę. Oznacza to wzrost liczby ofert publikowanych przez pracodawców o 15 proc. w ujęciu rok do roku oraz blisko 40 proc. w porównaniu z grudniem 2016 r. Najwięcej ofert pracy pochodziło z branż handel i sprzedaż, bankowość /finanse/ubezpieczenia, przemysł ciężki oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie. W styczniowych danych widać także znaczące odbicie branży budowlanej, która zanotowała największy wzrost zapotrzebowania na pracowników w ujęciu rok do roku – poinformował portal.

Branża budowlana jest tą, na którą warto zwrócić szczególną uwagę w styczniu - to w niej odnotowano największy wzrost zapotrzebowania na pracowników w ujęciu rok do roku, który wyniósł 18,57 proc. Także w porównaniu miesiąc do miesiąca obserwujemy znaczący, bo wynoszący 48 proc. skok zapotrzebowania na pracowników w tej branży. Po pewnym wyhamowaniu w tym obszarze, jakie miało miejsce w drugiej połowie 2016 r. widać, że branża zamierza korzystać z dobrej sytuacji na rynku. Jak wynika z danych GUS w 2016 roku oddano do użytku o ponad 10% więcej mieszkań niż w 2015 r. - czytamy w raporcie Pracuj.pl.

Ja wynika z raportu w pierwszej trójce branż o największym zapotrzebowaniu na pracowników znalazły się branże: handel i sprzedaż (7.952 ofert pracy), bankowość/finanse/ubezpieczenia (5.468 ofert) oraz przemysł ciężki (3.639 ofert).

Dane styczniowe wskazują, że branża przemysłowa trzyma poziom z 2015 r., bo także w niej odnotowano znaczące wzrosty. Choć tym razem to przemysł lekki okazał się liderem, ponieważ zapotrzebowanie na pracowników w tym sektorze wzrosło o 18,03 proc. w ujęciu rok do roku, w przypadku przemysłu ciężkiego było to 7,4 proc. r/r. Ten wyraźny wzrost optymizmu potwierdzają także dane makroekonomiczne – jak wynika ze styczniowego raportu IHS Markit, PMI polskich przedsiębiorstw wyniósł w styczniu 54,8 proc., tak dużego poziomu optymizmu nie notowano wśród polskich przedsiębiorców od niemal dwóch lat – napisali analitycy portalu.

W styczniu pracodawcy najwięcej ofert skierowali tradycyjnie do specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz specjalistów ds. IT. Blisko 19 proc. wzrost rok do roku można zauważyć w zapotrzebowaniu na specjalistów produkcji i 14 proc. wzrost na specjalistów ds. budownictwa oraz największy w styczniu bo aż 27 proc. skok w ofertach pracy skierowanych do inżynierów. Pracodawcy w pierwszym miesiącu roku zwiększali także zapotrzebowanie na specjalistów IT (20 proc. rok do roku), nieruchomości (16 proc. r/r) oraz obsługi klienta (14 proc. r/r).

Jak wynika z raportu, niezmiennie, jeśli chodzi o rozkład ogłoszeń według województw, dominuje woj. mazowieckie; w styczniu opublikowano 10.647 ofert. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa dolnośląskie (4.698), małopolskie (4.463) oraz wielkopolskie (4.125). Znaczna liczba ofert pracy pochodziła także z województw: śląskiego (3.934), pomorskiego (2.954) oraz łódzkiego (2.781).

W styczniu 2017 r. największe wzrosty zapotrzebowania na pracowników odnotowano w województwie podkarpackim, 21,5 proc. więcej ofert pracy niż przed rokiem, opolskim (19 proc.), wielkopolskim (18,8 proc.) oraz świętokrzyskim (18,35 proc.).

W opisywanym okresie najczęściej zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszały firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników – łącznie opublikowały one 13.557 ofert. Równie często rekrutowali pracodawcy w firmach średnich (zatrudniających od 51 do 250 pracowników) – z tych firm pochodziło 12.830 ofert, także małe firmy utrzymały bardzo wysoki poziom zapotrzebowania na pracowników i wyniósł on 12.101 ogłoszeń.

Najwyższą dynamikę wzrostu liczby ofert pracy odnotowano w firmach największych (powyżej 250 pracowników) – było to 21,16 proc. wzrostu rok do roku. Na drugim miejscu pod względem wzrostu zapotrzebowania znalazły się firmy małe (od 10-50 pracowników) – wzrost o 15,42 proc. r/r. Firmy średnie zwiększyły liczbę ofert pracy o niemal 12 proc. a mikroprzedsiębiorstwa (do 10 pracowników) o 7,62 proc.