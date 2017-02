41 miast chce zwiększyć udział autobusów elektrycznych w swoich taborach w ramach programu elektromobilności. Samorządowcy podpisali w tej sprawie listy intencyjne z przedstawicielami rządu

Elektromobilność to jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Chodzi o przestawienie transportu publicznego i prywatnego na pojazdy o napędzie elektrycznym, produkowane przede wszystkim w Polsce.

Stoimy na progu kolejnej rewolucji transportowej, której nie możemy przegapić. Dzisiaj po świecie jeździ ok. 1 mln pojazdów elektrycznych, wg prognoz do 2040 roku ma być ich 500 mln. Możemy stać się jednym z liderów i pionierów w dziedzinie samochodów elektrycznych – powiedział wicepremier i minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki.

Aby Polska mogła stać się jednym z wiodących producentów samochodów elektrycznych, konieczne jest wsparcie.

Między gospodarką a nauką rozciąga się „dolina śmierci”, w której często dobre rozwiązania giną i usychają. Ale nawet jeśli innowacyjnym rozwiązaniom uda się tę dolinę pokonać, trafiają one do „morza Darwina”, gdzie trwa nieustanna walka konkurencyjna i wielkie korporacje połykają małe firmy. Jeśli chcemy, aby polskie małe firmy przeżyły w tym „morzu Darwina”, trzeba je karmić, sprawić, aby urosły, stały się średnimi przedsiębiorstwami, a potem same stały się wielkimi korporacjami. A sposobem na karmienie polskich startupów jest stworzenie rynku na innowacyjne produkty – wyjaśnił wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin.