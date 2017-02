Resort rolnictwa skieruje na najbliższe posiedzenie rządu projekt ustawy o spółdzielniach rolników - zapowiedział szef resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Celem nowego prawa jest m.in. zwiększenie konkurencyjności tych podmiotów na rynku rolnym.

Kierujemy do rządu i na następnym posiedzeniu będzie ustawa o spółdzielniach rolników - powiedział Jurgiel podczas konferencji prasowej w Krakowie.

Jak zaznaczył, nowe prawo będzie wzorowane na rozwiązaniach francuskich.

Ono da szanse producentom rolnym na skupianie się wokół poszczególnych branż, poszczególnych działań czy usług. We Francji rolnik należy do pięciu spółdzielni rolników i te spółdzielnie mają konkretne cele i zadania - to umożliwia zwiększenie konkurencyjności poszczególnych podmiotów - zaznaczył szef resortu rolnictwa.