Ponad 600 szkół z Wielkopolski zostanie podłączonych do szybkiego internetu w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). Ministerstwo Cyfryzacji podpisało porozumienie ze spółką INEA na doprowadzenie do szkół internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s do 30 września 2018 r. – poinformował resort cyfryzacji.

Porozumienie dotyczy podłączenia do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 641 szkół, które INEA wskazała w swoich planach inwestycyjnych. Podłączenia będą realizowane ze środków własnych dostawcy, bez udziału budżetu państwa. Dzięki realizacji inwestycji szkoły będzie można włączyć do powstającej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Zgodnie z planami resortu cyfryzacji, w roku szkolnym 2018/2019 wszystkie szkoły w Polsce zostaną podłączone do OSE – czytamy w komunikacie resortu.

Jak podaje resort, w OSE chodzi o to, żeby zintegrować działania, podejmowane dotychczas przez rządy, samorządy oraz organizacje pozarządowe i stworzyć takie same szanse dla wszystkich dzieci w całej Polsce. Oprócz tego dodatkowo na naukę kodowania dla nauczycieli i uczniów, głównie w ośrodkach wiejskich i wiejsko-miejskich, przeznaczono - 120 mln zł.

Obecnie w Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad projektem ustawy dotyczącej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 31 stycznia zakończyły się konsultacje założeń projektu ustawy o OSE. Ustawa dotycząca Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej będzie regulować status sieci, status i obowiązki jej operatora oraz obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do operatora OSE. W ustawie znajdą się też zapisy dotyczące zasobów edukacyjnych oraz kwestie związane z zapewnieniem finansowania sieci OSE. Całość kosztów funkcjonowanie OSE (wraz z dostarczaniem usług do szkół) ma być pokryta z budżetu państwa w pierwszych latach jej działania – napisano w komunikacie.

Resort dodaje, że podczas konsultacji społecznych założeń projektu ustawy o OSE, w trakcie których zbierano plany inwestycyjne przedsiębiorcy telekomunikacyjni zadeklarowali, że podłączą do szybkiego internetu 10 tys. szkół znajdujących się w 5,7 tys. lokalizacji. Największe inwestycje w tym zakresie planuje trzech operatorów, w tym m.in. INEA S.A.

OSE ma być siecią wirtualną, opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej wybudowanej w całości ze środków komercyjnych, jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.