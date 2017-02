Uzgadniane ze związkowcami zasady połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą oraz biznesplan przedsięwzięcia muszą zyskać akceptację wierzycieli górniczych spółek - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski przyjechał do Katowic, by - wraz z zarządami PGG i KHW - uczestniczyć w kolejnej rundzie negocjacji ze związkowcami z obu firm. Ich efektem ma być porozumienie społeczne, precyzujące m.in. warunki przejścia pracowników holdingu do PGG oraz umożliwiające uruchomienie dalszych działań zmierzających do planowanej na 1 kwietnia br. Fuzji firm.

Minister Tchórzewski powiedział przed rozmowami dziennikarzom, że liczy na wypracowanie i parafowanie porozumienia, które następnie - wraz z biznesplanem - będzie musiało zyskać akceptację wierzycieli. Zadłużenie zagrożonego upadłością holdingu do obecnie ok. 2,5 mld zł, z czego prawie połowa to dług wynikający z wyemitowanych obligacji.

Chcielibyśmy, żeby dzisiejsze rozmowy zakończyły się wstępnym ustaleniem; jeżeli się domówimy, to jest planowane parafowanie ustaleń, bo główne ustalenia będą musiały się odbyć z udziałem strony finansowej . To jest właściwie najważniejsze - jeżeli strona finansowa uwierzy, że to co tutaj przygotowujemy, daje dobrą perspektywę na przyszłość – powiedział Tchórzewski.

Tchórzewski poinformował, że rozwiązania proponowane w toku trwających od ponad dwóch tygodni negocjacji ze związkowcami, są przynajmniej wstępnie konsultowane ze "stroną finansową".

Bez wierzycieli nic tutaj nie zrobimy, a wierzyciele bardzo dużo pieniędzy wnieśli do spółek górniczych, dlatego też musimy się z tym liczyć - wyjaśnił szef resort energii.

Jego zdaniem, bardzo ważne jest jak najszybsze zakończenie rozmów ze związkowcami, by w marcu był czas na kolejny etap prac, czyli uzyskanie akceptacji wierzycieli.

Jeśli nie zgodzą się na rozwiązania, które będziemy planowali, czyli na rozwiązania finansowe, cały biznesplan przedsięwzięcia, to znów może być trudna sytuacja. Spotykamy się z nadzieją na to, że znajdziemy ostateczne rozwiązanie, które pozwoli już nowej Polskiej Grupie Górniczej funkcjonować rentownie, z pożytkiem dla górników i społeczności śląskiej - powiedział przed rozmowami minister.

Przypomniał, że po porozumieniu ze stroną społeczną oraz uzyskaniu akceptacji wierzycieli, konieczna będzie notyfikacja przedsięwzięcia w Komisji Europejskiej, by możliwa była pomoc publiczna dla górnictwa, przede wszystkim osłony socjalne dla górników, odchodzących na urlopy górnicze.

Trzeci etap to notyfikacja w KE - że ta transformacja w nową firmę będzie oparta całkowicie na zasadach rynkowych. Tylko to jest warunkiem pomocy publicznej i tylko to jest warunkiem możliwości odchodzenia górników na urlopy górnicze, a więc daje szansę dobrą na przyszłość- wyjaśnił Tchórzewski.

Minister nie chciał komentować doniesień poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" na temat możliwości zaangażowania się spółki PKN Orlen w proces dokapitalizowania powiększonej PGG. Według gazety, to właśnie koncern paliwowy mógłby wnieść potrzebne ok. 400 mln zł.

Według wcześniejszych informacji, powiększona o aktywa KHW Polska Grupa Górnicza ma być dokapitalizowana łączną kwotą ok. 1 mld zł. Wcześniej informowano, że 700 mln zł dla KHW ma pochodzić od trzech inwestorów: Węglokoksu, Enei i TF Silesia. Nie podano natomiast, kto może wnieść dalsze ok. 400 mln zł, by łączne dokapitalizowanie osiągnęło wartość ok. 1 mld zł.

