** Budowę centrum logistyki w Sosnowcu ogłosił amerykański koncern Amazon. Będzie to kolejny taki obiekt w Polsce, po centrach w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, oraz po powstającym właśnie centrum w Kołbaskowie (Zachodniopomorskie).

Do tej pory koncern zainwestował w Polsce ok. 3 mld zł. Stworzył w sumie 7 tys. stałych miejsc pracy. W poniedziałek Amazon poinformował oficjalnie, że w 2017 roku zamierza utworzyć w całej Europie ponad 15 tys. nowych, pełnoetatowych miejsc pracy.

Obiekt w Sosnowcu rozpocznie pracę pod koniec roku, w podobnym czasie gotowe ma być również centrum w Kołbaskowie.

Generalnym wykonawcą inwestycji w Sosnowcu jest spółka Panattoni Europe. Koncern nie podaje wartości przedsięwzięcia, nie ujawnia też na razie ile osób zostanie zatrudnionych w budowanym obiekcie. Informuje natomiast o trwającej rekrutacji na stanowiska managerskie - poszukiwani są m.in specjaliści ds. finansów, HR, IT, logistyki, oraz inżynierowie.

Dyrektor operacyjny spółki Amazon na Europę kontynentalną Steven Harman powiedział w poniedziałek, że nowe centrum będzie obsługiwać klientów kupujących obuwie i odzież.

Jak dodał, na decyzję o zwiększeniu inwestycji w Polsce wpływ miało "tempo wzrostu działalności w zeszłym roku". Przypomniał, że od 2014 roku koncern zainwestował w naszym kraju ponad 3 mld zł.

Wszędzie tam, gdzie inwestujemy, ważny jest dla nas dostęp do dobrej infrastruktury oraz do kapitału ludzkiego, w tym wykwalifikowanych specjalistów i absolwentów najlepszych uczelni. Zwracamy też uwagę na to, czy jesteśmy w stanie szybko przeprowadzić budowę i rozpocząć działalność - powiedział, pytany o atuty Polski jako miejsca kolejnych inwestycji.