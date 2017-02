Inspektorat Uzbrojenia w imieniu MON rozpoczął negocjacje z 3 wykonawcami w sprawie zakupu 16 śmigłowców dla polskiej armii oraz wystosował zaproszenie do składania ofert na samoloty dla VIP-ów – poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

W dniu dzisiejszym Inspektorat Uzbrojenia, jako zamawiający w imieniu Ministra ON uzbrojenie i sprzęt wojskowy dla polskich Sił Zbrojnych ogłosił rozpoczęcie negocjacji z 3 wykonawcami, którzy już wcześniej złożyli oferty wstępne na dostawy 8 śmigłowców zdolnych do prowadzenia przez wojska specjalne misji poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach bojowych oraz 8 maszyn przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych z jednoczesną zdolnością do prowadzenia misji ratowniczych na morzu – czytamy w komunikacie.