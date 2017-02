Resorty rozwoju i finansów oraz Urząd Zamówień Publicznych (UZP) podpisały porozumienie, które ma doprowadzić do uruchomienia platformy elektronicznych zamówień publicznych - poinformował UZP w komunikacie. Według UZP, to rewolucja w zamówieniach publicznych.

Strony porozumienia zobowiązują się w nim między innymi do współpracy w zakresie budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych oraz przygotowania zmian prawnych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia.

Nad prawidłową realizacją porozumienia ma czuwać zespół powołany przez Ministra Cyfryzacji, na którego czele ma stanąć przedstawiciel Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jednocześnie strony uzgodniły, że będą dążyć do finansowania budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych ze środków UE.

Proces pełnej elektronizacji zamówień publicznych, w tym w zakresie komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności w odniesieniu do składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z regulacjami prawa europejskiego powinien zakończyć się do 18 października 2018 r., a w przypadku centralnych jednostek zakupujących do 18 kwietnia 2017 r.

Zawarte porozumienie ma na celu stworzenie narzędzia technicznego, dającego z jednej strony możliwość komunikacji elektronicznej zamawiającego z wykonawcą, w tym w szczególności składania w sposób bezpieczny ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i zapewnienia zgodności tego systemu z elektronicznym systemem wystawiania faktur przez przedsiębiorców w publicznych kontraktach, z drugiej zaś strony pozwalającego na sprawne monitorowanie rynku zamówień publicznych.

Według UZP rezygnacja z tradycyjnego, papierowego sposobu wymiany informacji na rzecz formy elektronicznej to rewolucja w zamówieniach publicznych. Przyczyni się do uproszczenia funkcjonowania zamówień publicznych i odbiurokratyzowania procedur związanych z zamówieniami publicznymi oraz do obniżenia kosztów prowadzonych postępowań. Ponadto wpłynie na skrócenie czasu ich trwania oraz wzrost konkurencyjności na rynku poprzez zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw.

Na podst. PAP