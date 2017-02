Polska awansowała o 3 pozycje i znalazła się na 9. miejscu w przygotowywanym przez firmę doradczą PwC rankingu „Women in Work Index”, analizującym sytuację kobiet na rynku pracy w 33 krajach OECD. Skok w zestawieniu jest efektem spadku bezrobocia wśród kobiet i zwiększenia stopy zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin.

Polska zanotowała największy wzrost spośród wszystkich krajów OECD uwzględnionych w raporcie PwC „Women in Work Index”, awansując z 12. na 9. pozycję. Tradycyjnie na pierwszych miejscach zestawienia znalazły się kraje nordyckie: Islandia, Szwecja i Norwegia. Stawkę zamykają Meksyk, Korea Płd. i Grecja. Z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, oprócz Polski, w pierwszej 10-tce znalazła się jeszcze Słowenia (5. lokata).

Awans Polski jest przede wszystkim związany z dużym spadkiem bezrobocia wśród kobiet (z 18 proc. do 8 proc. w 2015 r.; raport obejmuje dane za 2015 r.), a także jednej z najmniejszych różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. Wskaźnik tzw. pay gap w naszym kraju wynosi obecnie 7 proc. Mniejszym mogą pochwalić się jedynie Nowa Zelandia i Słowenia. Jak wynika z analizy PwC, jeśli obecny pozytywny trend utrzyma się na tym samym poziomie, to różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce uda się zniwelować do 2021 r. – najszybciej spośród wszystkich badanych krajów.

Rosnąca pozycja Polski w rankingu PwC Women in Work Index to kolejny przykład tego, jak wiele udało nam się osiągnąć w ciągu ostatnich lat dynamicznego rozwoju gospodarczego. Osobiście cieszy mnie fakt, że polscy przedsiębiorcy stawiają na kobiety, doceniając ich potencjał i kompetencje. Wyzwaniem ciągle pozostaje jednak zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych – mówi Anna Sieńko, partner w PwC.

Ranking PwC „Women in Work Index” powstaje na podstawie analizy szeregu wskaźników, takich jak: stopa bezrobocia, dostęp kobiet do rynku pracy, rodzaj zatrudnienie (pełny lub niepełny wymiar godzin), a także bezpieczeństwo pracy i równość wynagrodzenia w porównaniu z mężczyznami.

Oprac. MS