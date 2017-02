Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży państwowej ziemi znacząco ograniczyła obrót gruntami rolnymi. W efekcie transakcji jest o połowę mniej, a hektar żyznej ziemi jest o ok. 1,4 tys. zł tańszy niż przed rokiem - szacuje Open Finance.

Hossa na rynku ziemi rolnej trwała latami. Od 2004 roku, czyli w ciągu 12 lat cena hektara ziemi wzrosła aż o 476 proc. Jeśli ktoś wtedy kupił działkę rolną i sprzedał ją pod koniec ubiegłego roku, to zrealizowałby wysoki zysk. Analogiczny wynik wymagałby osiągania co roku przez 12 lat zysku na poziomie prawie 16 proc. rocznie. Lokaty czy obligacje nie pozwoliłyby na osiągnięcie takich wyników, a i na giełdzie byłyby one mało prawdopodobne. Nawet złoto, którego ceny są obecnie blisko historycznych rekordów, pozwoliłoby zarobić w analogicznym okresie jedynie 250 proc. - zaznacza analityk Open Finance Bartosz Turek.