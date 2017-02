Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył ocenę 453 wniosków w II konkursie o premię na innowacje technologiczne Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi blisko 512 mln zł i przekracza wartość środków przeznaczonych pierwotnie na konkurs, co było możliwe dzięki decyzji Ministra Rozwoju i Finansów – poinformował bank w komunikacie.

Przedsiębiorcy - w trakcie jesiennego naboru - przesłali do BGK wnioski związane z realizacją 453 inwestycji technologicznych o łącznej wartości ponad 3 mld zł. Ogólna wartość dofinansowania w formie premii technologicznych, o które ubiegali się przedsiębiorcy, wyniosła przeszło 1,5 mld zł i ponad trzykrotnie przekroczyła wartość środków dostępnych w konkursie.

Jak informuje BGK, spośród wszystkich ocenionych wniosków, 143 projekty (35 proc.) uzyskały rekomendację do wsparcia. Oznacza to, że tylu przedsiębiorców zrealizuje inwestycje technologiczne o łącznej wartości ponad 1 mld zł, z przyznanym dofinansowaniem w łącznej wysokości ok. 512 mln zł.