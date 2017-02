W lutym poprawiła się koniunktura w przemyśle - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 4,5, podczas gdy w styczniu 2,7. Oceny sytuacji w budownictwie są lepsze niż przed miesiącem, ale nadal negatywne.

Poprawę koniunktury zauważyli dyrektorzy 16,4 proc. badanych przedsiębiorstw przemysłowych, a jej pogorszenie - 11,9 proc.

Przemysł przewiduje lepsze niż w styczniu zamówienia, choć gorzej niż miesiąc wcześniej ocenia bieżącą sytuację finansową swych przedsiębiorstw. Najbardziej optymistyczne są firmy w woj. warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, mazowieckim i opolskim.

Koniunkturę najlepiej oceniają producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 19 w lutym, plus 14,5 w styczniu), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 17,2 w lutym, plus 12,6 w styczniu), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 17,1 w lutym, plus 16,5 w styczniu) oraz zajmujący się poligrafią i reprodukcją zapisanych nośników informacji (plus 15 w lutym, plus 12,2 w styczniu).

Negatywne oceny koniunktury sygnalizują jedynie producenci odzieży (minus 9,7 w lutym, minus 5,9 w styczniu). Podobnie jak w styczniu branża przemysłowa sygnalizuje nieznaczne zmniejszenie poziomu należności, przy jednoczesnym wzroście opóźnień płatności za sprzedane produkty. Firmy planują nieznacznie zwiększyć zatrudnienie.

Branża budowlana jest mniej pesymistyczna niż w styczniu. Koniunktura wyniosła minus 6,8 (przed miesiącem minus 9,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 22,8 proc. (przed miesiącem odpowiednio 14,5 proc. i 24,2 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja się nie zmieniła.

Największy pesymizm panuje w przedsiębiorstwach budowlanych w województwach dolnośląskim i zachodniopomorskim. Dyrektorzy firm budowlanych sygnalizują wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty. Przewidują też, że zwolnienia mogą być "mniej znaczące" od planowanych w ostatnich sześciu miesiącach. Nie zakładają zmian cen robót budowlano-montażowych.

Spośród badanych podmiotów 27,7 proc (przed rokiem 24,7 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą.

Na podst. PAP