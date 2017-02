Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w lutym na poziomie plus 4,6 wobec plus 2,5 w styczniu, a w handlu detalicznym na poziomie plus 7 wobec plus 6,3 w styczniu - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Jak podał GUS, poprawę koniunktury w handlu hurtowym sygnalizuje 16,1 proc. badanych przedsiębiorstw, a pogorszenie - 11,5 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15,2 proc. i 12,7 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja się nie zmieniła.

GUS podał, że poprawę koniunktury w handlu detalicznym sygnalizuje 16,6 proc. badanych przedsiębiorstw, a pogorszenie - 9,5 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16,3 proc. i 10,0 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja się nie zmieniła.

W handlu hurtowym i detalicznym odmiennie są formułowane diagnozy sprzedaży. Dla handlu detalicznego są one korzystne, ale ostrożniejsze niż w styczniu. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. Możliwy jest niewielki wzrost zatrudnienia, bardziej znaczący od zapowiadanego przez przedsiębiorców od czerwca 2008 r. Dyrektorzy firm przewidują wzrost cen.

W przypadku handlu hurtowego diagnozy sprzedaży są negatywne, po raz pierwszy od lutego ub. r. Oceny sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne od opinii zgłaszanych od listopada ub. r. Przewidywania w tym zakresie wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja finansowa może się nie zmienić. Stan zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny, choć w nieco mniejszym stopniu niż sygnalizowali to od stycznia 2011 r. Poziom zamówień towarów u dostawców może zostać nieznacznie zwiększony. Zapowiadany jest niewielki wzrost zatrudnienia. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów mogą rosnąć.

Na podst. PAP