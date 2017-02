Niecodzienny przebieg i zawartość miało wtorkowe przesłuchanie Andrzeja Jakubiaka, byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego przed sejmową komisją śledczą w sprawie afery Amber Gold.

Były szef KNF Andrzej Jakubiak skorzystał na początku z prawa do swobodnej wypowiedzi. Był jednak wielokrotnie mitygowany przez przewodniczącą komisji pos. Małgorzatę Wassermann, by skupił się na istocie sprawy. Gdy Jakubiak zaczął referować swoje działania, cytując z dokumentów informacje o działaniach KNF napięcie na sali skoczyło jak w thrillerze:

Małgorzata Wassermann: Skąd pan dysponuje aktami postępowania? Czy pan jest pracownikiem komisji?

Andrzej Jakubiak: Nie jestem, ale mam prawo dostępu do tych dokumentów.

Wassermann: Jaka jest podstawa do tego, że pan dysponuje aktami tego postępowania?

Jakubiak: Przygotowując się do tego postępowania miałem prawo zapoznać się z tymi dokumentami.

Wassermann: Ktoś Panu pozwolić skserować te akta?

Jakubiak: Wiąże mnie nadal ustawa nad rynkiem finansowym.

Wassermann: Ja się pytam, skąd pan posiada akta? Jest pan dzisiaj osobą spoza Komisji.

Jakubiak: Otrzymałem je kiedy byłem szefem Komisji.

Wassermann: I wyniósł je pan z urzędu?

Jakubiak: Nie wyniosłem, tylko dysponuję nimi, być powiedzieć, w charakterze…

Wassermann: A gdzie pan je przetrzymuje?

Jakubiak: W miejscu bym powiedział gwarantującym…

Wassermann: A jaka jest podstawa, że pan wyniósł akta postępowania poza urząd?

Jakubiak: To są akta jawne.

Wassermann: Jaka jest podstawa, że były pracownik posiada akta postępowania?

Jakubiak: Z tego wynika, że byłem w tym czasie szefem Komisji.

Wassermann: Kto panu udzielił zgody na wyniesienie akt sprawy z budynku Komisji?

Jakubiak: Jako przewodniczący komisji sam sobie udzieliłem.

Jakubiak nie zastosował się do próśb, o skupienie się na istocie sprawy, co spowodowało, że przedodnicząca odebrała mu prawo do swobodnej odpowiedzi: _45 minut mówił pan nie na temat i wszyscy musieliśmy to znosić. Niech pan krótko i zwięźle odpowie na pytania .

Oto wybór najciekawszych wątków poruszonych przez Andrzeja Jakubiaka w trakcie udzielania odpowiedzi na pytania posłów:

Ani premier Donald Tusk, ani nikt inny w tym czasie ani później na mnie nie wpływał. Wszystkie działania, które podejmował albo urząd pod moim kierownictwem, to były moje i urzędu własne działania

Tadeusz Rzymkowski (Kukiz '15):Ile razy spotkał się Pan z Donaldem Tuskiem pomiędzy 12 października 2011 roku, a 1 lipca 2012 roku.

Jakubiak: Było to jedno spotkanie 30 grudnia 2011 roku. Dotyczyły trzech rzeczy m.in. sytuacji na rynku bankowym

Rzymkowski: Czy poruszana była kwestia Amber Gold?

Jakubiak: Nie.

Rzymkowski: Czy może świadek przestać robić z nas idiotów?

Jakubiak: 30 grudnia 2011 spotkałem się z Tuskiem. Na tym spotkaniu przedstawiłem premierowi 3 rzeczy, który miały charakter systemowy. Nie powiedziałem o Amber Gold, bo 29 grudnia rozmawiałem z Pariafianowiczem, który poinformował mnie, że kontrolą skarbową wchodzą do Amber Gold. 24 listopada 2011 wnosiłem u Seremeta o zmianę prokuratora prowadzącego. W tamtym czasie moja wiedza była taka, że prokuratura podejmie działania. Nie wiedziałem, że sprawa leży w prok. okręgowej. Wiedziałem też, że aparat skarbowy podejmie działania. Wiedziałem, że UOKiK jakieś tam postępowanie prowadzi. Spotkałem się z Seremetem 20 czerwca 2012. Poszedłem na to spotkanie, bo wcześniej wiedziałem, że jednak niewiele się dzieje. Panowie prokuratorzy byli nieco zdziwieni. Z tego wynikło, że panowie nie wiedzieli, że ja napisałem pismo do Prokuratora Generalnego. Seremet powiedział, że muszą się nad tym zastanowić

Jakubiak: ABW prowadziła czynności od lutego.

Rzymkowski: A skąd Pan to wie?

Jakubiak: Jest publiczna wypowiedź ministra Cichockiego.

Rzymkowski: A może przytoczyć Pan tą wypowiedź?

Jakubiak: Z tej wypowiedzi wynikało, że Agencja prowadziła działania sprawdzające od lutego 2012. Z moich wiadomości wynikało, że Agencja bardzo wnikliwie obserwuje doniesienia medialne. Do głowy mi nie przyszło, że ABW nie wie o spółce, która znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych

Jakubiak: Wielokrotnie spotykaliśmy się z prezesem NBP Markiem Belką. Mieliśmy problem. Wiele mówiliśmy, lista zastrzeżeń publicznych wisiała, a reklamy, które zachęcały do Amber Gold leciały we wszystkich mediach.

Wassermann: Jakie było stanowisko prezesa Marka Belki ws. Amber Gold?

Jakubiak: NBP nie widział roli dla siebie.

Wassermann: Czy Marek Belka widział Pana bezsilność w tej sprawie?

Jakubiak: Pewnie mówiłem mu, że wystąpiłem do prokuratora Seremeta.

Wassermann: Jak prezes Belka reagował na kolejne inwestycje Amber Gold i jak reagował na bierność służb?

Jakubiak: Nie będę tego mówił, bo to jest śmieszne.

Komisja: Proszę mówić…

Jakubiak: Powiedział: „No to zrób coś”.

Jakubiak: Ani premier Donald Tusk, ani nikt inny w tym czasie, ani później, na mnie w żaden sposób nie wpływał"."Nigdy nikt na mnie nie naciskał w sprawie Amber Gold, ani nic ode mnie nie oczekiwał

Dopytywany, dlaczego nie przekazał premierowi Tuskowi takich informacji, jakie przekazał w piśmie skierowanym do prokuratora Seremeta, Jakubiak odpowiedział, że sprawa była w prokuratrurze i miał wszelkie przesłanki, by uznać, że prokurator generalny wie i "czuwa" nad sprawą Amber Gold. "Naiwnie może sądziłem, że jak to już +zeszło na ten dół+, jest wyznaczony prokurator okręgowy, który pisze, że będzie to nadzorował, to uznałem, że to się potoczy" - powiedział.

Jakubiak: Zakładałem, znowu mogę powiedzieć, może naiwnie, że skoro ci urzędnicy już o tym wiedzą, to oni już tego będą pilnować, a ja nie muszę ich pilnować, czy oni pilnują tamtych +na dole+" - dodał.

W opinii byłego szefa KNF prezes Amber Gold Marcin P. to "taki Nikodem Dyzma razy dwa"

Jakubiak: "Czy Marcin P. był to w stanie wymyślić? Ja śmiem twierdzić, wbrew takiej powszechnej opinii, że tak, był to w stanie wymyślić. Mogę nawet więcej powiedzieć, moim zdaniem ten sukces go przerósł. Tyle nagromadził tych pieniędzy, że w pewnym momencie go to przerosło".

