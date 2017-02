Narodowy Bank Polski odnotował w tym roku bardzo wysoki stan rezerw – ponad 108 miliardów euro. Wzrosły również oczekiwania na rekordowo wysokie zyski. Gros tych zysków, czyli 96% jest przekazywanych do państwa i dyspozycji rządu.

Te pieniądze będą bardzo potrzebne ze względu na wyższe wydatki z tegorocznego budżetu – 16 miliardów więcej, niż w ubiegłym roku. Rok 2017 jest pierwszym rokiem, który w całości obejmie program 500+, a więc koszty programu wyniosą 23 miliardy złotych. Do tego dochodzi 500 milionów złotych za bezpłatne świadczenia w lekach dla emerytów.

– Po stronie wpływów mamy ograniczenia, gdzie np. uszczelnianie podatkowe nie przyniosło rezultatów – powiedział Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej – Wpływy z podatku VAT są niższe od oczekiwanych, podatek handlowy nie wszedł w życie, a podatek bankowy przyniósł wpływy znacznie mniejsze od przypuszczanych. To wszystko stwarza sytuację napięcia w budżecie. Aby budżet się zamknął przy zakładanym poziomie deficytu – nieprzekraczającym 3% – potrzebne są dodatkowe środki. Ponad 10 miliardów złotych, które trafi z NBP do dyspozycji rządu, jest wielkim prezentem. Ułatwi to zbilansowanie wydatków z przychodami na odpowiednim poziomie – powiedział Arendarski.

eNewsroom.pl/ as/