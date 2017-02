Kłopoty finansowe ma już 31.523 firm z branży budowlanej, w tym 26.181 przedsiębiorców zarejestrowanych w CEiDG oraz spółek cywilnych. Na łączną sumę 3,8 mld zł - niesolidnie spłacanych zobowiązań w tym sektorze - 2,7 mld zł (70 proc.) stanowią zaległości największych firm. Od 2010 roku, upadłość ogłosiło 1.157 firm z tego sektora – informuje BIG InfoMonitor.

Niespłacane w terminie kredyty, zaległości z tytułu świadczonych usług na rzecz innych kontrahentów, zobowiązania telekomunikacyjne, oraz te wynikające z najmu i dzierżawy czy leasingu, to przykłady tytułów prawnych, na które składa się zgromadzona w BIG InfoMonitor i BIK kwota zaległości firm budowlanych. Przekroczyła już ona 3,8 mld złotych a 70 proc. z tej kwoty należy do największych graczy na rynku. Średnia zaległość największych firm budowlanych wynosi ponad 504 tys. zł, podczas gdy mniejszych ponad 42 tys. zł – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Z informacji wynika, że największą kwotę zaległych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych - przeterminowanych powyżej 60 dni i na co najmniej 500 złotych - mają firmy zajmujące się robotami budowlanymi związanymi z wznoszeniem budynków, a ich zaległości sięgają 2,45 mld zł (65 proc. udziału w zaległościach firm budowlanych).

Branża budowlana w Polsce obejmuje 584.258 przedsiębiorstw w trzech obszarach działalności. Są to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (29 proc.), roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (6 proc.) oraz roboty budowlane specjalistyczne (65 proc.).

7 proc. wszystkich firm budowlanych stanowią spółki prawa handlowego. Terminowo nie płaci swoich zobowiązań 5,4 proc. firm budowlanych, a w przypadku spółek cywilnych i przedsiębiorców z CEIDG – 4,8 proc.

Największe nasilenie upadłości w budownictwie miało miejsce w latach 2012-2013. Konsekwencje tych zjawisk odczuwalne są do dziś, zarówno w przypadku części dużych firm, jak i tysięcy mniejszych. Z danych wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska wynika, że w tym czasie upadłość ogłosiła rekordowa liczba firm z tego sektora gospodarki, bo 435.

Z kolei w ostatnim roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 138 firm budowlanych, co stanowi blisko 18 proc. wszystkich upadłości na polskim rynku – zauważa Sławomir Grzelczak. Dodaje, że w porównaniu do roku 2015 stanowi to spadek o 15,3 proc., wówczas upadłość ogłosiły 163 firmy. Biorąc pod uwagę ostatnią dekadę, rok 2016 był kolejnym rokiem ze spadającą liczbą upadłości w sektorze budowlanym.