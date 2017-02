Firma Prairie Minig chce wydać 10 mln dolarów na ponowne uruchomienie kopalni Dębieńsko. Kopalnia została zamknięta w 2000 r., bo uznano ją za nierentowną

Firma wydobywcza Prairie Mining, notowana w Londynie, Australii i w Warszawie, podsumowała wydatki, jakie będą konieczne do ponownego uruchomienia zamkniętej w 2000 r. kopalni Dębieńsko. Łączny rachunek wyniósł ok. 10 mln dolarów.

Australijczykom podoba się, że nie będą mieli większych problemów z podłączeniem się do prądu, transportem, bo cała infrastruktura istnieje i jest dobrej jakości. To spadek po poprzednich właścicielach, firmie New World Resources, od której Australijczycy kupili kopalnię rok temu – oraz po istniejącej tutaj wcześniej polskiej kopalni.

Firma chce w Dębieńsku wydobywać węgiel koksowniczy, który uznaje za wysokiej jakości. Według szacunków, dostępnych na jej stronie, zasoby możliwe do wydobycia to ok 210 – 260 mln ton.