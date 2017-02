Inflacja w strefie euro licząc rok do roku wyniosła 1,8 proc. co oznacza wzrost w stosunku do grudnia 2016 r. kiedy to wyniosła 1,1 proc. Wzrost cen konsumpcyjnych w krajach UE w styczniu wyniósł 1,7 proc., w grudniu 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 1,2 proc. - poinformował europejski urząd statystyczny - Eurostat.

Zgodnie z wyliczeniami Eurostatu w Polsce ceny w styczniu licząc rok do roku wzrosły o 1,4 proc. w stosunku do wzrostu o 0,9 proc. w grudniu 2016 r. Natomiast wzrost ten – licząc miesiąc do miesiąca – wyniósł 0,3 proc.

GUS informował wcześniej, że ceny towarów i usług, licząc rok do roku, wzrosły w styczniu o 1,8 proc. natomiast w porównaniu z grudniem 2016 r. wzrost wyniósł 0,4 proc.

Jak podaje Eurostat w żadnym z krajów UE nie odnotowano deflacji. Najniższą - roczną – inflację w styczniu zanotowano w Irlandii (0,2 proc.), Rumunii (0,3 proc.) i w Bułgarii (0,4 proc.). najwyższy wskaźnik zanotowano w Belgii (3,1 proc.), na Łotwie i w Hiszpanii (2,9 proc.) i Estonii (2,8 proc.)