„Premier Theresa May nie na żarty przymierza się do przecięcia więzów gospodarczych i prawnych, jakie łączą obecnie Wielką Brytanię z Unią Europejską. Nadchodzi czas wielkich wstrząsów gospodarczych dla Starego Kontynentu. Jak zmieni się geografia biznesowa Europy? Czy i gdzie będzie jej serce finansowe? Jak w tym wszystkim odnajdą się polskie firmy i banki?” - to temat okładki najnowszej edycji „Gazety Bankowej”. Nowe wydanie najstarszego miesięcznika ekonomicznego w Polsce w sprzedaży od czwartku 23 lutego.

W marcu ruszają negocjacje w sprawie opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej. „Gazeta Bankowa” zapytała menedżerów kilku największych polskich instytucji finansowych o ich przewidywania skutków Brexitu.

Michał Krupiński, prezes PZU SA podkreśla, że „o rzeczywistym wpływie Brexitu będzie można powiedzieć więcej po zakończeniu negocjacji w sprawie przepływu towarów, kapitału, ludzi i usług. W zależności od ich efektów może oznaczać bardzo duże albo niewielkie zmiany dla innych krajów” . Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego zwraca jednak uwagę, że w przypadku realizacji scenariusza twardego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE może dojść do migracji większości działających na Wyspach międzynarodowych instytucji finansowych. A wtedy, wskazuje prezes PKO BP, „stabilna sytuacja w polskim sektorze bankowym, jego wysoka innowacyjność i dostępność wykształconych kadr czynią z Warszawy, Krakowa lub Wrocławia realnych następców Londynu. Oczywiście nie od razu, a stopniowo” . Brunon Bartkiewicz, prezes ING Bank Śląski , ocenia, że „do Polski prawdopodobnie trafiać będą raczej komórki wsparcia (np. back office) niż obszary stricte biznesowe (...). Proces ten trwał jeszcze przed Brexitem, najprawdopodobniej przyspieszy w horyzoncie najbliższych 2-3 lat”.

„Gazeta Bankowa” w marcowym wydaniu sygnalizuje też spore, wzrastające wciąż zainteresowanie rynku bardzo ambitnym i dynamicznym graczem na rynku nieruchomości: Polskim Holdingiem Nieruchomości . W rozmowie pt. „Wolność ekonomiczna rozpoczyna się od własnego mieszkania” Maciej Jankiewicz, prezes PHN zdradza, że jego firma chce zwiększenia aktywów ponad dwukrotnie do 2023 r.

„Jest to bardzo ambitny plan, dlatego też mocniej inwestujemy w nieruchomości, które posiadamy w portfolio, tak, by zaczęły przynosić w ciągu kilku lat realne dochody. Stąd też mocniej wchodzimy w segment mieszkaniowy, bo do tej pory główną domeną naszej działalności były nieruchomości komercyjne. W tym roku stawiamy na budowę mieszkań na naszych terenach”. Prezesa PHN zapowiada: „Przy realizacji naszych projektów będziemy uwzględniali najnowocześniejsze, innowacyjne technologie, w tym również rozwiązania ekologiczne. W efekcie realizacji powyższych działań chcemy być wiodącym inwestorem na rynku nieruchomości komercyjnych oraz istotnym deweloperem na rynku nieruchomości mieszkaniowych. ” – mówi Jankiewicz.

Marek Siudaj w tekście „Cnota warta miliardy” wraca do sprawy umowy zawartej pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a 17 firmami ubezpieczeniowymi, dotycząca opłat likwidacyjnych od tzw. polisolokat , kontrowersyjnego produktu finansowego oferowanego przez firmy ubezpieczeniowe. „Sprawa przeszła bez echa, a szkoda, bo to ewenement!” - pisze Marek Siudaj i punktuje „Pierwszy raz zdarzyło się, aby instytucje finansowe zgłosiły się do urzędu, który nałożył na nie dotkliwe obowiązki, i poprosiły o więcej. Ubezpieczyciele zgodzili się stracić dwa miliardy złotych, aby zadowolić klientów” . Dlaczego ubezpieczyciele zdecydowali się na ten krok? Jakie są korzyści dla klientów posiadających takie polisy? Czy polski rynek finansowy stał się w ten sposób bezpieczniejszy? - to zawartość analizy publicysty „Gazety Bankowej”oraz obszernego wywiadu na ten temat z Markiem Niechciałem, prezesem UOKiK.

W „Gazecie Bankowej” warto zwrócić też uwagę na blok tekstów poświęconych zwalczaniu nadużyć w podatku VAT. „Jeśli luka VAT-owska to 45 mld zł, to znaczy, że każdy z nas, od oseska do starca, okradany jest na ponad 1000 zł rocznie” – mówi Tomasz Kassel, ekspert i partner PwC.

W najnowszym numerze „Gazety Bankowej” także minister Konstanty Radziwiłł o tym, dlaczego publiczna służba zdrowia musi być finansowana wprost z budżetu państwa, generał Roman Polko o militarnym wymiarze obecności amerykańskiej brygady w Polsce, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas kreśli krajobraz wyzwań gospodarczych dla USA na początku rządów Donalda Trumpa, o rewolucji technologicznej w gospodarce, jaka wkrótce nastąpi za sprawą do internetu 5G, o nowym królu polskich banknotów oraz choreografie i reżyserze pokazów mody, zakochanym w polskiej muzyce rockowej.

„Gazeta Bankowa” - najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce: aktualne wydarzenia ze świata gospodarki i finansów w kraju i na świecie, ludzie i firmy, inwestycje i świat technologii, a także o tym, co robić w czasie wolnym: podróżach, modzie, motoryzacji, świecie sztuki i kultury. Nowy numer miesięcznika „Gazeta Bankowa” w sprzedaży od czwartku 23 lutego, także w formie e-wydania. Szczegóły na http://www.gb.pl/e-wydanie-gb.html