Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz prosi rząd o współpracę ze stroną niemiecką w związku z planowanym poszerzeniem gazociągu Nord Stream 2. Pismo w tej sprawie skierowano do wicepremiera Mateusza Morawieckiego - podał Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

W opublikowanym w środę komunikacie urzędu napisano, że "gazociąg na krótkim odcinku zbliża się na odległość 1 km od granicy z Polską w pobliżu Cedyni. Nie można wykluczyć, że przedsięwzięcie będzie oddziaływało na środowisko na terenie Polski".

Marszałek Olgierd Geblewicz oczekuje od rządu "koordynacji współpracy transgranicznej ze stroną niemiecką w zakresie planowania przestrzennego zgodnego z polską racją stanu".

W piśmie można przeczytać, że 11 stycznia br. Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Kraju Związkowego Brandenburgii rozpoczęło już procedury planowania przestrzennego dla "Europejskiej Linii Połączenia Gazowego Eugal", będącego kontynuacją Nord Stream 2. W ramach tych działań strona niemiecka dokona oceny oddziaływania budowy inwestycji na środowisko. Rozpoczęcie procedur jest zaplanowane na pierwszą połowę 2017 r. Zdaniem marszałka, "uczestnictwo w tej procedurze wykracza poza zakres kompetencji samorządu województwa w zakresie współpracy zagranicznej".

Pismo zostało skierowane do wicepremiera Mateusza Morawieckiego, a także do wiadomości ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego i wojewody zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego.

Gazociąg Eugal to nitka o długości ok. 275 km, mająca przebiegać od Bałtyku do niemiecko-czeskiej granicy w Saksonii. To planowana kontynuacja poszerzenia gazociągu Nord Stream 2. Lądową odnogą Nord Streamu jest też istniejący gazociąg Opal, biegnący w Niemczech, wzdłuż polskiej granicy.

Jak poinformowało biuro prasowe zachodniopomorskiego urzędu marszałkowskiego, planowany gazociąg ma charakteryzować się średnicą 1400 mm.

Zgodnie z polskim prawem, instalacje do przesyłu gazu o średnicy nie mniejszej niż 800 mm i długości nie mniejszej niż 40 km, wraz z towarzyszącymi im tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, stanowią przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko - czytamy w komunikacie.

Nord Stream 2 to gazociąg biegnący z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Ma być ułożony wzdłuż eksploatowanej od listopada 2011 roku magistrali Nord Stream. Uruchomienie dwóch nowych nitek gazociągu zaplanowano na przełom lat 2019-2020.

