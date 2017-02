Rynki liczyły na to, że dzisiejszy protokół z ostatniego posiedzenia FOMC da jasny sygnał, kiedy wzrosną stopy procentowe. Usłyszały jedynie, że nastąpi to „fairly soon” – całkiem niedługo.

Oczekiwania były być może większe, ale nie przesadnie, bo czego można było spodziewać się po minutes z posiedzeniu z przełomu stycznia i lutego, które zakończyło się jedynie wydaniem skromnego oświadczenia, nie zawierającego żadnych konkretów. Jeżeli oczekiwania nie były zbyt wygórowane – a tak było w większości przypadków - to rynek usłyszał w środę wieczorem mniej więcej to, co powinien: podwyżki stóp będą, choć oczywiście wiele zależy od warunków gospodarczych w USA. Mocniej zabrzmiał jedynie passus dotyczący obaw FOMC co do zbyt mocnego dolara.

A poza tym w minutes: ryzyko mocnego wzrostu inflacji nie jest duże, a jeżeli nawet ceny będą rosły, to i tak Rezerwa Federalna będzie miała dość czasu, by zareagować adekwatnie do okoliczności; poprawiły się nastroje w biznesie i w gospodarstwach domowych; niepewność związana z polityką jest – według członków Fed – zauważalna. Poza tym widać duże oczekiwania dotyczące pakietu fiskalnego prezydenta Donalda Trumpa.

Minutes nie zawierało niespodzianek. Poza tym od czasu ostatniego posiedzenia FOMC pojawiło się kilka ciekawych faktów, które już wcześniej osłabiły jego siłę oddziaływania: przede wszystkim opublikowano serię dobrych danych z amerykańskiej gospodarki, które sprawiły, że przybrały na sile spekulacje na temat podwyżki stóp już na posiedzeniu w marcu (inwestorzy liczyli pewno na to, że minutes jasno potwierdzą ten termin, ale nic z tego). I do tego w zeszłym tygodniu Janet Yellen, szefowa Fed, mówiła w Kongresie o tym, że nie można zbyt długo czekać z podwyżką. Jak na przysłowiową ostrożność Yellen, która woli mówić o ryzyku niż o szansach, było to bardzo kategoryczne stwierdzenie.

A więc marzec? Może, ale wcale nie jest to pewne.

SK