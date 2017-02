Pierwsze budynki w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus powinny powstać jeszcze w tym roku, rozpocznie się też budowa kolejnych lokali mieszkaniowych – powiedział w czwartek w TVP Info wiceszef MIB Kazimierz Smoliński.

Pierwsze budynki powinny powstać jeszcze w tym roku" - mówił wiceminister. "Z ubiegłorocznych umów mamy dwa miasta: Jarocin i Biała Podlaska. Natomiast jest ponad 60 umów podpisanych z samorządami, co na dzisiaj stwarza możliwość powstania 16 tys. mieszkań. Jestem przekonany, że w tym roku rozpoczną się budowy tych mieszkań - podkreślił.

Poinformował też, że Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął nowy projekt o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym.

Za chwilę on trafi na Komitet Stały i powinien być przyjęty przez rząd, co od razu pozwoli go skierować do Sejmu - mówił Smoliński.

Projekt przewiduje m.in., że powstanie bank ziemi, który zbierze wszystkie grunty Skarbu Państwa nadające się pod zabudowę mieszkaniową, a także będzie mógł np. finansować budownictwo, uzbrajanie gruntów czy termomodernizację.

Mamy ok. 50 proc. mieszkań w Polsce nieocieplonych. M.in. smog jest też efektem tego, że palimy za dużo, bo mamy nieocieplone mieszkania - zaznaczył Smoliński.

Wiceminister przekazał również, że resort infrastruktury i budownictwa kończy prace nad zmianą prawa spółdzielczego i nowelizacją ustawy o wspieraniu budownictwa społecznego, które mają pomóc w realizacji programu Mieszkanie Plus.

Jak mówił, że projekt noweli ustawy o wspieraniu budownictwa społecznego jest na końcowym etapie konsultacji i w marcu powinien trafić do Sejmu. Realizuje on m.in. wszystkie zalecenia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r.

On nie jest rewolucyjny, bo nam spieszy się, żeby wprowadzić te przepisy, które są nam potrzebne do Narodowego Programu Mieszkaniowego, czyli Mieszkanie Plus. Dlatego zmiany głównie zmierzają do zrealizowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego" - mówił Smoliński.

W lutym 2015 r. TK rozpatrzył wniosek grupy posłów dot. uznania za niezgodne z konstytucją niektórych przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego.

Trybunał m.in. zobowiązał Sejm do nowelizacji i doprecyzowania przepisów dot. sytuacji właścicieli lokali w budynkach administrowanych przez spółdzielnie, którzy nie są członkami spółdzielni. TK uznał te przepisy za niekorzystne dla tej grupy lokatorów. Według TK właściciele spółdzielczych mieszkań, którzy nie są członkami spółdzielni, powinni mieć dużo większe prawo do informacji, w tym m.in. możliwość wglądu do dokumentów związanych z zarządzaniem ich budynkiem.

Dzisiaj listy intencyjne - w sprawie wybudowania ok. 1.000 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus - podpisał BGK Nieruchomości z wojewodą małopolskim i prezydentem Krakowa. Do pozyskanych wcześniej gruntów w Skawinie, Trzebini i Chrzanowie dołączyły kolejne nieruchomości w Krakowie, Skawinie i Tarnowie – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.