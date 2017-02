Program Rodzina 500 Plus funkcjonuje już od jakiegoś czasu i choć wciąż trudno jednoznacznie ocenić jego efekty na dzietność i demografię (te dane poznamy najwcześniej za kilka lat) to można wskazać pewne wnioski.

Przede wszystkim wiele mówią nam dane na temat tego kto pobiera świadczenia z programu 500 Plus. Jak przyznaje sama minister Elżbieta Rafalska na realne dane dotyczące efektów programu musimy poczekać:

Natomiast na ten efekt bardzo oczekiwany, poprawę dzietności, musimy jeszcze poczekać co najmniej rok od wejścia w życie programu, a więc I-II kwartał 2017 r.

Wiemy natomiast kto w ubiegłym roku pobierał świadczenie. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu 500 Plus skorzystało ok. 1,59 mln dzieci. To te, których rodziny spełniły podstawowe kryterium dochodowe.

Nieco mniej optymistycznie wygląda sytuacja gdy sprawdzimy jak wiele rodzin (procentowo) korzysta ze świadczenia na pierwsze dziecko, czyli znajduje się w najgorszej sytuacji finansowej. Otóż według danych ministerstwa 42 proc. świadczeń wypłacana jest na pierwsze dziecko. Obrazuje to straszliwą skalę panującej w Polsce biedy.

Co gorsza - sprawa nie dotyczy bynajmniej ubogich wsi.

Niemal 39 proc. dzieci objętych świadczeniem mieszka w gminach miejskich (1,46 mln), a ponad 36 proc. w gminach wiejskich (1,36 mln); pozostałe 0,95 mln, ponad 25 proc., to dzieci z gmin miejsko-wiejskich.

W sumie w kraju programem objętych jest obecnie 55 proc. wszystkich dzieci w wieku do 18 lat, ponadto wsparcie z programu otrzymuje 90 proc. dzieci z niepełnosprawnością (220 tysięcy).

Powyższe dane jasno pokazują, iż sytuacja polskich dzieci wciąż nie jest łatwa. Warto mieć nadzieję, że program 500 Plus poprawi sytuację w długim okresie.

MRPiPS/ as/