Właściciel firmy transportowej, do której należy ciężarówka użyta w zamachu w Berlinie, poinformował, że z powodu dwumiesięcznego postoju naczepy pod gołym niebem transportowane konstrukcje stalowe pordzewiały i obawia się reklamacji ze strony odbiorców.

Kierowca ciężarówki, który został zabity w grudniowym zamachu w Berlinie, pracował w firmie Ariela Żurawskiego i przewoził z Włoch do Niemiec stalowe konstrukcje. Po zamachu niemieckie organy śledcze zatrzymały pojazd w Niemczech na potrzeby dochodzenia.

Jak powiedział, w poniedziałek jego firma otrzymała na pięć godzin naczepę, aby można było dostarczyć towar do odbiorcy.

Żurawski obawia się, że może zostać obciążony kosztami za dostarczenie uszkodzonego ładunku.

Jak tłumaczy, na opóźnienie dostawy towaru firma nie miała wpływu.

My byliśmy pod adresem niemieckiej firmy, która miała to odebrać, i nie mieliśmy żadnego wpływu na to, co stało się później z kierowcą i pojazdem. My także jesteśmy poszkodowani, ponieważ straciliśmy bardzo dobrego pracownika i sprzęt. Nie mamy także wpływu na to, że pojazd z naczepą przebywa w Niemczech już dwa miesiące. Boję, się że odbiorca napisze reklamację do swojego kontrahenta, u którego kupuje towar we Włoszech. Kontrahent włoski napisze do austriackiej spedycji, która zleciła nam transport, a spedycja austriacka w prostej linii skieruje się do nas i powie, że musimy pokryć szkody, choć rozumie, co się stało - powiedział Żurawski.