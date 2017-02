Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z PZU uruchamia podyplomowe kształcenie lekarzy położników. Program to odpowiedź na rosnącą po wprowadzeniu Programu 500+ liczbę ciąż oraz próba ograniczenia liczby błędów lekarskich, które kończą się wypłatą odszkodowań

Przedstawiciele PZU, PZU Życie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podpisali dzisiaj list intencyjny w sprawie uruchomienia programu „Bezpieczny Poród”. Jego celem ma być kształcenie podyplomowe lekarzy położników oraz innych osób, pracujących przy opiece nad ciężarnymi kobietami. Szkolenie ma odbywać się Ośrodku Symulacji Medycznych, z wykorzystaniem najnowszej techniki, np. symulatorów porodów, a wzorowane jest na podobnym programie prowadzonym przez kanadyjski Uniwersytet McGill.

Jednym z impulsów do uruchomienia programu był wzrost urodzeń po wprowadzeniu 500+.

Szkolenie podyplomowe ma sprawić, że spadnie liczba ciąż zagrożonych, powikłań przy porodach i innych problemów, wynikających z błędów medycznych.

Korzyści z tego programu odniosą pacjentki i ich dzieci. Im większa wiedza, tym mniejsze ryzyko popełnienia błędów. Wprawdzie najlepiej uczy się na własnych błędach, ale w tej dziedzinie nie możemy sobie pozwolić na błędy, więc będziemy używać symulacji. Korzyści odniosą ci, którzy się będą szkolić, jako że położnictwo to dziedzina, gdzie jest najwięcej roszczeń odszkodowawczych. No i korzyści odniesie ubezpieczyciel. Nie bez powodu w programie bierze udział PZU, bo jest to największy ubezpieczyciel służby zdrowia w kraju. Szkolenie lekarzy pozwoli na obniżenie liczby błędów, a to będzie oznaczać mniej wypłacanych odszkodowań – powiedział Mirosław Wielgoś, rektor UW.